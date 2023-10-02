Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Українські льотчики відточують навички на тренажерах F-16 – Ігнат

Олена РощінаПонеділок, 2 жовтня 2023, 09:46
Українські льотчики відточують навички на тренажерах F-16 – Ігнат
Юрій Ігнат, фото Армія Inform

В Україні формуються нові групи військових льотчиків, які в майбутньому навчатимуться керувати американським винищувачем F-16, тоді як частина льотчиків уже навчається на авіаційних тренажерах цієї моделі літака.

Джерело: речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону новин вранці 2 жовтня

Пряма мова Ігната: "Нові групи, безуповно, формуються. Тут льотчики виконують домашнє завдання з вивчення (англійської) мови і адаптуються до F-16 за допомогою симуляторів – ви вже бачили. 

Реклама:

Те, що відбувається там (за кордоном – ред.) – це інформація непублічна, не хочуть партнери особливо про це говорити, просто роблять свою роботу. А наші пілоти навчаються. 

Тож літають уже і на авіаційних тренажерах – це не симулятор, це вже фактично повноцінний літак: кабіна, яка рухається, яка повністю повторює кабіну F-16. Наступний етап – відповідно, польоти з інструктором уже в справжніх літаках".

Цьому передувало: Перша група українських льотчиків відбула за кордон для навчання польотам на винищувачах F-16, для них передбачили й мовні курси. 

ВІДЕО ДНЯ

Тим часом льотчики в Україні поки вчаться керувати F-16 за допомогою симулятора польоту на літаку з окулярами віртуальної реальності та програмою з картами території України. 

Крім того, українські пілоти пройшли ознайомчу підготовку на шведських винищувачах "Gripen".

Теми: винищувачіПовітряні сили ЗСУавіадопомога Україні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Атакуючи Авдіївку, росіяни наражаються на значні проблеми – ISW

Перший евакуаційний рейс із українцями вилетів з Тель-Авіва

Лубінець: Ізраїль відкликав дозвіл на евакуацію іноземців із Сектора Гази за дві години до початку

Зеленський: Світ розуміє, до чого готується Росія, будемо відповідати потужно

ЦАХАЛ наносить масовані авіаудари й завершує підготовку до наземної операції в Секторі Гази

У ВМС уточнили: окрім "Павла Державіна" був пошкоджений буксир

Усі новини...
винищувачі
Навчання на F-16: у США розпочалися мовні курси для українських пілотів
Пентагон: Шатдаун у США вплине на навчання українців на F-16
Повітряні сили показали, як пілоти в Україні тренуються керувати F-16
Останні новини
03:46
фотоНа Закарпатті п’яний водій на смерть збив 6-річну дитину
02:54
Атакуючи Авдіївку, росіяни наражаються на значні проблеми – ISW
01:46
Ізраїль повторно атакував сирійський міжнародний аеропорт – ЗМІ
01:18
Захисники збили ворожий СУ-25, знищили БМПТ "Термінатор" і систему "Сонцепьок" – Тарнавський
00:58
Ворог бив по Сумщині, обстрілював FPV дронами-камікадзе
00:26
Президент Палестини заявив Байдену, що виключає евакуацію палестинців із Гази
23:32
Перший евакуаційний рейс із українцями вилетів з Тель-Авіва
23:17
Син Ердогана прийшов на пропалестинський марш у Стамбулі – ЗМІ
22:50
Обстріли Донеччини: в Авдіївці росіяни вбили жінку, в Очеретиному поранили чоловіка
22:14
Лубінець: Ізраїль відкликав дозвіл на евакуацію іноземців із Сектора Гази за дві години до початку
Усі новини...
Реклама: