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Українські льотчики відточують навички на тренажерах F-16 – Ігнат

Олена РощінаПонеділок, 2 жовтня 2023, 09:46
Українські льотчики відточують навички на тренажерах F-16 – Ігнат
Юрій Ігнат, фото Армія Inform

В Україні формуються нові групи військових льотчиків, які в майбутньому навчатимуться керувати американським винищувачем F-16, тоді як частина льотчиків уже навчається на авіаційних тренажерах цієї моделі літака.

Джерело: речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону новин вранці 2 жовтня

Пряма мова Ігната: "Нові групи, безуповно, формуються. Тут льотчики виконують домашнє завдання з вивчення (англійської) мови і адаптуються до F-16 за допомогою симуляторів – ви вже бачили. 

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Те, що відбувається там (за кордоном – ред.) – це інформація непублічна, не хочуть партнери особливо про це говорити, просто роблять свою роботу. А наші пілоти навчаються. 

Тож літають уже і на авіаційних тренажерах – це не симулятор, це вже фактично повноцінний літак: кабіна, яка рухається, яка повністю повторює кабіну F-16. Наступний етап – відповідно, польоти з інструктором уже в справжніх літаках".

Цьому передувало: Перша група українських льотчиків відбула за кордон для навчання польотам на винищувачах F-16, для них передбачили й мовні курси. 

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Тим часом льотчики в Україні поки вчаться керувати F-16 за допомогою симулятора польоту на літаку з окулярами віртуальної реальності та програмою з картами території України. 

Крім того, українські пілоти пройшли ознайомчу підготовку на шведських винищувачах "Gripen".

Теми: винищувачіПовітряні сили ЗСУавіадопомога Україні
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