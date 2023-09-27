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Повітряні сили показали, як пілоти в Україні тренуються керувати F-16

Олена РощінаСереда, 27 вересня 2023, 10:45
Повітряні сили показали, як пілоти в Україні тренуються керувати F-16
Симулятор польоту на F-16, скриншот із відео Повітряних сил ЗСУ

Повітряні сили Збройних Сил України показали відеозапис про те, як українські пілоти адаптуються до американського винищувача F-16 за допомогою симулятора польоту на літаку. 

Джерело: командування Повітряних сил ЗСУ у Facebook і Telegram

Дослівно ПС: "Звісно, наша мета – повноцінні авіатренажери літаків F-16 на території України, навчальні літаки (спарки) та центри підготовки льотного складу. Та все починається з малого.

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Тож поки побратими опановують F-16 за кордоном, льотчики Повітряних Сил Збройних Сил України продовжують битися за українське небо та нищать окупанта на землі. І коли є трохи вільного часу, пілоти знайомляться з кабіною F-16 у віртуальній реальності та виконують спільні місії над територією України у складі пари, ланки, ескадрильї, знаходячись при цьому у різних регіонах України".

Деталі: У сюжеті показано, як пілот на симуляторі літака за допомогою окулярів віртуальної реальності, ручки керування двигуном, педалей та монітора вчиться керувати американським винищувачем.

Також льотчик вчиться наводити ракети на цілі.

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Таким чином льотчик може тренуватися як в одиночному "польоті", так і в груповому. Льотчики при цьому можуть перебувати в різних куточках України. 

Авіасимулятори є вже практично в усіх бригад тактичної авіації, зазначив речник ПС ЗСУ Юрій Ігнат. Це дозволить у майбутньому пілотам швидше опановувати західні винищувачі в Європі та Америці.

Ігнат також зазначив, що у програму завантажені реальні карти України, включно з окупованими територіями.

Передісторія: 

УП, доповнено
Теми: винищувачіавіаПовітряні сили ЗСУ
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