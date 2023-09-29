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Навчання на F-16: у США розпочалися мовні курси для українських пілотів

Ольга Глущенко П'ятниця, 29 вересня 2023, 02:40
Навчання на F-16: у США розпочалися мовні курси для українських пілотів
F-16, фото Getty Images

У США офіційно підтвердили початок курсів англійської мови в рамках програми підготовки українських пілотів до керування винищувачами F-16.

Джерело: заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Навчання англійської мови для кількох пілотів розпочалися".

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Деталі: Сінгх зазначила, що тривалість курсів залежатиме від навичок, якими українські військові вже володіють.

Вона також визнала, що потенційний урядовий "шатдаун", який може статися в США 1 жовтня, здатен вплинути на мовну підготовку українських пілотів. Зокрема, це стосується цивільного персоналу, залученого до навчання, який не зможе працювати в умовах припинення бюджетного фінансування.

Нагадаємо: На початку вересня тодішній міністр оборони Олексій Резніков заявляв, що Збройні сили матимуть F-16 для застосування на фронті навесні 2024 року.

ВІДЕО ДНЯ

Українське військове керівництво розраховує, що Сили оборони зможуть використовувати винищувачі F-16 на полі бою вже цієї зими.

Перша група пілотів може пройти навчання на винищувачах F-16 у США до кінця року, проте виконувати бойові завдання вони зможуть пізніше.

Теми: СШАавіавинищувачі
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