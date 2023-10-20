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24-річна українка, яка загинула в Секторі Гази, була родом з Харкова

"Українська правда"П'ятниця, 20 жовтня 2023, 00:50
24-річна українка, яка загинула в Секторі Гази, була родом з Харкова
Лейла Хіжи з донькою, фото надали родичі жінки

У Секторі Гази загинула 24-річна громадянка України Лейла Хіжи родом з Харкова.

Джерело: у Facebook журналіст Антон Наумлюк, який розмовляв з рідними загиблої жінки

Деталі: Батько  Лейли Хіжи, палестинець Гхазі Хіжи, приїхав до України, щоб навчатися в університеті, і тут познайомився з майбутньою дружиною Світланою Куликовою. У Харкові народилася Лейла. Після закінчення навчання сім'я переїхала до Палестини.

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Разом із матір’ю Лейла працювала у салоні краси, де готувала палестинських дівчат до весілля. У 2022 році Лейла вийшла заміж.

Свідки стверджують, що знайшли її після ізраїльського удару у напівзруйнованому будинку, вона закривала собою двомісячну дочку Олену. 

Пряма мова Наумлюка: "Поранених Лейлу та Олену привезли до лікарні, але за кілька годин туди привезли десятки поранених після вибуху біля лікарні Аль-Ахлі. Лікарів на всіх не вистачало, Лейлу врятувати не вдалося, двомісячна донька жива".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, Посольство України в Ізраїлі підтверджує загибель вісімнадцяти громадян України в Ізраїлі. Наразі один громадянин України вважається зниклими безвісти.

На території Сектора Гази підтверджено загибель одного громадянина України.

Передісторія: 

Теми: Сектор ГазиІзраїль
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