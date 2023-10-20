24-річна українка, яка загинула в Секторі Гази, була родом з Харкова
У Секторі Гази загинула 24-річна громадянка України Лейла Хіжи родом з Харкова.
Джерело: у Facebook журналіст Антон Наумлюк, який розмовляв з рідними загиблої жінки
Деталі: Батько Лейли Хіжи, палестинець Гхазі Хіжи, приїхав до України, щоб навчатися в університеті, і тут познайомився з майбутньою дружиною Світланою Куликовою. У Харкові народилася Лейла. Після закінчення навчання сім'я переїхала до Палестини.
Разом із матір’ю Лейла працювала у салоні краси, де готувала палестинських дівчат до весілля. У 2022 році Лейла вийшла заміж.
Свідки стверджують, що знайшли її після ізраїльського удару у напівзруйнованому будинку, вона закривала собою двомісячну дочку Олену.
Пряма мова Наумлюка: "Поранених Лейлу та Олену привезли до лікарні, але за кілька годин туди привезли десятки поранених після вибуху біля лікарні Аль-Ахлі. Лікарів на всіх не вистачало, Лейлу врятувати не вдалося, двомісячна донька жива".
Нагадаємо, Посольство України в Ізраїлі підтверджує загибель вісімнадцяти громадян України в Ізраїлі. Наразі один громадянин України вважається зниклими безвісти.
На території Сектора Гази підтверджено загибель одного громадянина України.
Передісторія:
- Близько 450 українців звернулися до оперативного штабу через неможливість виїхати з Ізраїлю і Сектора Гази.