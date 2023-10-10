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МЗС: Близько 450 українців не можуть залишити Ізраїль і Сектор Гази

Олександр ШумілінВівторок, 10 жовтня 2023, 12:17
МЗС: Близько 450 українців не можуть залишити Ізраїль і Сектор Гази
Фото: Getty Images

Близько 450 українців звернулися до оперативного штабу через неможливість виїхати з Ізраїлю і Сектора Гази.

Джерело: речник МЗС України Олег Ніколенко у ефірі телемарафону новин

Пряма мова: "Що стосується українців, які звернулися до оперативного штабу у зв’язку із неможливістю залишити Ізраїль через скасування авіарейсів, тут ми маємо цифру близько 300 громадян на території Ізраїлю, а також 150 українців в Секторі Гази, які заявили про бажання виїхати".    

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Деталі: Ніколенко додав, що ситуація щодо загиблих чи постраждалих українців не змінилася. Перевіряється інформація щодо можливої загибелі трьох українців: двоє на території Ізраїлю, один на території Сектора Гази.

Пряма мова: "Загалом за три доби оперативний штаб МЗС, який був створений для допомоги українцям в Ізраїлі, опрацював понад 700 звернень наших громадян. За минулу добу українські дипломати відшукали 7 українців на півдні країни, які до цього вважалися зниклими. Зараз вони в безпеці.

Також наше посольство допомогло 6 родинам знайти тимчасове житло в Ізраїлі. І також дипломати зараз займаються українським хлопчиком, який також був вчора врятований в зоні бойових дій. Йому надається лікування, психологічна підтримка і готується його повернення до України".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 8 жовтня стало відомо, що в Ізраїлі загинули дві громадянки України, вживаються заходи щодо організації репатріації тіл загиблих.    

Теми: МЗСІзраїльукраїнці
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