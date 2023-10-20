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24-летняя украинка, которая погибла в Секторе Газы, была родом из Харькова

"Украинская правда"Пятница, 20 октября 2023, 00:50
24-летняя украинка, которая погибла в Секторе Газы, была родом из Харькова

В Секторе Газы погибла 24-летняя гражданка Украины Лейла Хижи родом из Харькова.

Источник: в Facebook журналист Антон Наумлюк, который разговаривал с родными погибшей женщины

Детали: Отец Лейлы Хижи, палестинец Гхази Хижи, приехал в Украину, чтобы учиться в университете, и здесь познакомился с будущей женой Светланой Куликовой. В Харькове родилась Лейла. После окончания учебы семья переехала в Палестину.

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Вместе с матерью Лейла работала в салоне красоты, где готовила палестинских девушек к свадьбе. В 2022 году Лейла вышла замуж.

Свидетели утверждают, что нашли ее после израильского удара в полуразрушенном доме, она закрывала собой двухмесячную дочь Елену. 

Прямая речь Наумлюка: "Раненых Лейлу и Елену привезли в больницу, но через несколько часов туда привезли десятки раненых после взрыва возле больницы Аль-Ахли. Врачей на всех не хватало, Лейлу спасти не удалось, двухмесячная дочь жива".

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Напомним, Посольство Украины в Израиле подтверждает гибель восемнадцати граждан Украины в Израиле.

Сейчас один гражданин Украины считается пропавшими без вести.

На территории Сектора Газа подтверждена гибель одного гражданина Украины.

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Темы: Сектор ГазаИзраиль
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