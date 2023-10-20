24-летняя украинка, которая погибла в Секторе Газы, была родом из Харькова
В Секторе Газы погибла 24-летняя гражданка Украины Лейла Хижи родом из Харькова.
Источник: в Facebook журналист Антон Наумлюк, который разговаривал с родными погибшей женщины
Детали: Отец Лейлы Хижи, палестинец Гхази Хижи, приехал в Украину, чтобы учиться в университете, и здесь познакомился с будущей женой Светланой Куликовой. В Харькове родилась Лейла. После окончания учебы семья переехала в Палестину.
Вместе с матерью Лейла работала в салоне красоты, где готовила палестинских девушек к свадьбе. В 2022 году Лейла вышла замуж.
Свидетели утверждают, что нашли ее после израильского удара в полуразрушенном доме, она закрывала собой двухмесячную дочь Елену.
Прямая речь Наумлюка: "Раненых Лейлу и Елену привезли в больницу, но через несколько часов туда привезли десятки раненых после взрыва возле больницы Аль-Ахли. Врачей на всех не хватало, Лейлу спасти не удалось, двухмесячная дочь жива".
Напомним, Посольство Украины в Израиле подтверждает гибель восемнадцати граждан Украины в Израиле.
Сейчас один гражданин Украины считается пропавшими без вести.
На территории Сектора Газа подтверждена гибель одного гражданина Украины.
Предыстория:
- Около 450 украинцев обратились в оперативный штаб из-за невозможности выехать из Израиля и Сектора Газы.