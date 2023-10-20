ATACMS можна використовувати в межах України - Пентагон

Міністерство оборони США не повідомило скільки ракет ATACMS передали Україні і зауважило, що зброя має використовуватися виключно в межах України.

Джерело: речник Пентагону генерал Патрік Райдер

Пряма мова: "Я не можу вдаватися в конкретику щодо кількості ATACMS, яку ми поставили. Однак, як і всі інші системи та обладнання, які ми передали Україні, було підкріплено запевненнями, що вони використовуватимуться в межах України, щоб повернути назад та захистити суверенну українську територію".

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Деталі: Він також зауважив, що Сполучені Штати продовжать консультації з Україною, а також союзниками й партнерами, щоби забезпечити нашу державу всім необхідним для захисту від агресії РФ.

Передісторія: