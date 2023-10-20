ATACMS можно использовать в пределах Украины - Пентагон

Министерство обороны США не сообщило, сколько ракет ATACMS передали Украине и заметило, что оружие должно использоваться исключительно в пределах Украины.

Источник: спикер Пентагона генерал Патрик Райдер

Прямая речь: "Я не могу вдаваться в конкретику по количеству ATACMS, которое мы поставили. Однако, как и все другие системы и оборудование, переданные Украине, были подкреплены заверениями, что они будут использоваться в пределах Украины, чтобы вернуть назад и защитить суверенную украинскую территорию".

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Детали: Он также отметил, что Соединенные Штаты продолжат консультации с Украиной, а также союзниками и партнерами, чтобы обеспечить наше государство всем необходимым для защиты от агрессии РФ.

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