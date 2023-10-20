Військові бази США на Близькому Сході атакували безпілотниками та ракетами

У четвер військові бази США на Близькому Сході атакували: безпілотники нанесли удар по базі США в Сирії Аль-Танф і ракетний удар стався на іншій базі США в Сирії - Коноко, в Іраку США також перехопили три ударні безпілотники.

Джерело: FoxNews

Деталі: Представник оборонного відомства США повідомив, що безпілотники були націлені на американську базу Аль-Танф, розташовану поблизу спільного кордону Сирії з Іраком та Йорданією.

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Ліванський телеканал Al Mayadeen, який підтримує Іран, повідомив у четвер, що дві військові бази США в Сирії зазнали нападу.

Окрім атаки безпілотника на базу Аль-Танф, телеканал Al Mayadeen TV повідомив про ракетний удар по базі Коноко в сільській місцевості північного регіону Сирії Дейр-ез-Зор.

В Іраку США перехопили три ударні безпілотники, націлені на дві різні військові бази, підтвердили двоє чиновників в оборонному відомстві США. Пізніше Центральне командування США також підтвердило напад.

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Два безпілотники націлилися на авіабазу Айн аль-Асад у Західному Іраку, де розташовані американські війська. Повідомляється про незначні поранення серед сил коаліції.

Третій безпілотник націлився на базу на півночі Іраку. Про постраждалих не повідомляється.

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