Военные базы США на Ближнем Востоке атаковали беспилотниками и ракетами
В четверг военные базы США на Ближнем Востоке атаковали: беспилотники нанесли удар по базе США в Сирии Аль-Танф и ракетный удар произошел на другой базе США в Сирии – Коноко, в Ираке США также перехватили три ударных беспилотника.
Источник: FoxNews
Детали: Представитель оборонного ведомства США сообщил, что беспилотники были нацелены на американскую базу Аль-Танф, расположенную вблизи общей границы Сирии с Ираком и Иорданией.
Ливанский телеканал Al Mayadeen, который поддерживает Иран, сообщил в четверг, что две военные базы США в Сирии подверглись нападению.
Кроме атаки беспилотника на базу Аль-Танф, телеканал Al Mayadeen TV сообщил о ракетном ударе по базе Коноко в сельской местности северного региона Сирии Дейр-эз-Зор.
В Ираке США перехватили три ударных беспилотника, нацеленные на две разные военные базы, подтвердили два чиновника в оборонном ведомстве США. Позже Центральное командование США подтвердило нападение.
Два беспилотника нацелились на авиабазу Айн аль-Асад в Западном Ираке, где расположены американские войска. Сообщается о незначительных ранениях среди сил коалиции.
Третий беспилотник нацелился на базу на севере Ирака. О пострадавших не сообщается.
Предыстория:
- В четверг эсминец США сбил три наземные ракеты и несколько беспилотников, которые, вероятно, запустили боевики-хуситы с территории Йемена.