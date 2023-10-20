Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Военные базы США на Ближнем Востоке атаковали беспилотниками и ракетами

"Украинская правда"Пятница, 20 октября 2023, 02:52
Военные базы США на Ближнем Востоке атаковали беспилотниками и ракетами
Военная база США Аль-Танф на юге Сирии, фото U.S. Army

В четверг военные базы США на Ближнем Востоке атаковали: беспилотники нанесли удар по базе США в Сирии Аль-Танф и ракетный удар произошел на другой базе США в Сирии – Коноко, в Ираке США также перехватили три ударных беспилотника.

Источник: FoxNews

Детали: Представитель оборонного ведомства США сообщил, что беспилотники были нацелены на американскую базу Аль-Танф, расположенную вблизи общей границы Сирии с Ираком и Иорданией. 

Реклама:

Ливанский телеканал Al Mayadeen, который поддерживает Иран, сообщил в четверг, что две военные базы США в Сирии подверглись нападению.

Кроме атаки беспилотника на базу Аль-Танф, телеканал Al Mayadeen TV сообщил о ракетном ударе по базе Коноко в сельской местности северного региона Сирии Дейр-эз-Зор.

В Ираке США перехватили три ударных беспилотника, нацеленные на две разные военные базы, подтвердили два чиновника в оборонном ведомстве США. Позже Центральное командование США подтвердило нападение.

ВИДЕО ДНЯ

Два беспилотника нацелились на авиабазу Айн аль-Асад в Западном Ираке, где расположены американские войска. Сообщается о незначительных ранениях среди сил коалиции.
Третий беспилотник нацелился на базу на севере Ирака. О пострадавших не сообщается.

Предыстория: 

Темы: СирияСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото Героя Украины Гордийчука перевели из лицея Богуна в Нацуниверситет обороны

Удар по кораблю в Керчи может вынудить Россию подвинуть флот еще дальше – британская разведка

фотоПоврежден храм и 7 домов, есть раненый: россияне били по Никопольскому району

США имеют четыре цели на Ближнем Востоке – Пентагон

WSJ: США передадут Израилю высокоточные бомбы на сумму $320 млн 

Трамп не приедет в Украину по приглашению Зеленского из-за "конфликта интересов"

Все новости...
Сирия
Израиль повторно атаковал сирийский международный аэропорт – СМИ
Сирийские медиа заявили, что Израиль ударами авиации "вывел из строя" главные аэродромы страны
Израиль зафиксировал запуски по своей территории из Сирии
Последние новости
10:45
ВСУ уничтожили российский "Сонцепек" и две гаубицы "Мста-С"
10:41
Забастовки на границе: Украина до сих пор не получила требований от польских перевозчиков
10:41
Омбудсмен обратился в полицию и СБУ после заявления Фарион о ВСУ
10:30
Обувной гигант Nike подал в суд на New Balance и Skechers за нарушение патентных прав
10:29
Сеть коворкингов WeWork подала заявление о банкротстве в США: долги оценили в $19 миллиардов
10:16
Россия окончательно вышла из договора о сокращении вооружений в Европе
10:10
Ученые нашли белок, который может влиять на старение – исследование
09:47
Intel отложила запланированное расширение производства чипов во Вьетнаме – СМИ
09:41
Германия разместит в Литве два танковых батальона
09:39
фото Героя Украины Гордийчука перевели из лицея Богуна в Нацуниверситет обороны
Все новости...
Реклама: