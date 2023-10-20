Военные базы США на Ближнем Востоке атаковали беспилотниками и ракетами

В четверг военные базы США на Ближнем Востоке атаковали: беспилотники нанесли удар по базе США в Сирии Аль-Танф и ракетный удар произошел на другой базе США в Сирии – Коноко, в Ираке США также перехватили три ударных беспилотника.

Источник: FoxNews

Детали: Представитель оборонного ведомства США сообщил, что беспилотники были нацелены на американскую базу Аль-Танф, расположенную вблизи общей границы Сирии с Ираком и Иорданией.

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Ливанский телеканал Al Mayadeen, который поддерживает Иран, сообщил в четверг, что две военные базы США в Сирии подверглись нападению.

Кроме атаки беспилотника на базу Аль-Танф, телеканал Al Mayadeen TV сообщил о ракетном ударе по базе Коноко в сельской местности северного региона Сирии Дейр-эз-Зор.

В Ираке США перехватили три ударных беспилотника, нацеленные на две разные военные базы, подтвердили два чиновника в оборонном ведомстве США. Позже Центральное командование США подтвердило нападение.

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Два беспилотника нацелились на авиабазу Айн аль-Асад в Западном Ираке, где расположены американские войска. Сообщается о незначительных ранениях среди сил коалиции.

Третий беспилотник нацелился на базу на севере Ирака. О пострадавших не сообщается.

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