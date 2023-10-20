Байден надішле до Конгресу "терміновий бюджетний запит" для України та Ізраїлю – звернення
П'ятниця, 20 жовтня 2023, 03:10
У п’ятницю президент США Джо Байден надішле до Конгресу "терміновий бюджетний запит", щоб допомогти підтримати Ізраїль та Україну.
Джерело: звернення Байдена до американського народу
Деталі: Він заявив, що в п’ятницю надішле "терміновий бюджетний запит" до Конгресу, щоб "профінансувати потреби національної безпеки Америки для підтримки наших критично важливих партнерів, включаючи Ізраїль та Україну".
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Пряма мова Байдена: "Це розумна інвестиція, яка принесе дивіденди американській безпеці протягом багатьох поколінь. Допоможіть нам уберегти американські війська від небезпеки. Допоможіть нам побудувати безпечніший, мирний процвітаючий світ для наших дітей і онуків".
Передісторія:
- У середу ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що Байден очікує отримати $60 млрд для України та допомогу для Ізраїлю у запиті на фінансування у розмірі $100 млрд.
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