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Байден направит в Конгресс "срочный бюджетный запрос" для Украины и Израиля - обращение

"Украинская правда"Пятница, 20 октября 2023, 03:10
Байден направит в Конгресс срочный бюджетный запрос для Украины и Израиля - обращение
Палата представителей США, фото Getty Images

В пятницу президент США Джо Байден направит в Конгресс "срочный бюджетный запрос", чтобы помочь поддержать Израиль и Украину.

Источник: обращение Байдена к американскому народу

Детали: Он заявил, что в пятницу направит "срочный бюджетный запрос" в Конгресс, чтобы "профинансировать потребности национальной безопасности Америки для поддержки наших критически важных партнеров, включая Израиль и Украину".

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Прямая речь Байдена: "Это разумная инвестиция, которая принесет дивиденды американской безопасности в течение многих поколений. Помогите нам уберечь американские войска от опасности. Помогите нам построить более безопасный, мирный и процветающий мир для наших детей и внуков".

Предыстория:

  • В среду СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Байден ожидает получить $60 млрд для Украины и помощь Израилю в запросе на финансирование в размере $100 млрд.

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Темы: США
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