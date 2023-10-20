Байден направит в Конгресс "срочный бюджетный запрос" для Украины и Израиля - обращение
Пятница, 20 октября 2023, 03:10
В пятницу президент США Джо Байден направит в Конгресс "срочный бюджетный запрос", чтобы помочь поддержать Израиль и Украину.
Источник: обращение Байдена к американскому народу
Детали: Он заявил, что в пятницу направит "срочный бюджетный запрос" в Конгресс, чтобы "профинансировать потребности национальной безопасности Америки для поддержки наших критически важных партнеров, включая Израиль и Украину".
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Прямая речь Байдена: "Это разумная инвестиция, которая принесет дивиденды американской безопасности в течение многих поколений. Помогите нам уберечь американские войска от опасности. Помогите нам построить более безопасный, мирный и процветающий мир для наших детей и внуков".
Предыстория:
- В среду СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Байден ожидает получить $60 млрд для Украины и помощь Израилю в запросе на финансирование в размере $100 млрд.
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