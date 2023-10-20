ТОК-ШОУ УП: Історична промова Байдена. Рада проти УПЦ МП. ATACMS змінять фронт?
П'ятниця, 20 жовтня 2023, 18:30
Рада дала старт забороні УПЦ МП, чи змінять ATACMS ситуацію на фронті та про що Путін та Сі домовились в Пекіні. Ці теми обговорюватиме на ток-шоу "Українська правда" 20 жовтня о 20:00. Трансляція ток-шоу відбуватиметься на каналі УП в Youtube.
Гостями студії будуть:
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- Ірина Геращенко – народна депутатка фракції "ЄС",
- Ярослав Юрчишин – народний депутат фракції "Голос",
- Євген Дикий – ветеран та військовий аналітик.
Також очікуємо включення:
- секретаря РНБО Олексія Данілова,
- керівника Авдіївської МВА Віталія Барабаша,
- дипломата, міністра закордонних справ 2007-2009 років Володимира Огризка.