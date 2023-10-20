ТОК-ШОУ УП: Історична промова Байдена. Рада проти УПЦ МП. ATACMS змінять фронт?

Рада дала старт забороні УПЦ МП, чи змінять ATACMS ситуацію на фронті та про що Путін та Сі домовились в Пекіні. Ці теми обговорюватиме на ток-шоу "Українська правда" 20 жовтня о 20:00. Трансляція ток-шоу відбуватиметься на каналі УП в Youtube.

Гостями студії будуть:

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Ірина Геращенко – народна депутатка фракції "ЄС",

Ярослав Юрчишин – народний депутат фракції "Голос",

Євген Дикий – ветеран та військовий аналітик.

Також очікуємо включення: