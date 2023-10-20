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ТОК-ШОУ УП: Історична промова Байдена. Рада проти УПЦ МП. ATACMS змінять фронт?

"Українська правда"П'ятниця, 20 жовтня 2023, 18:30
ТОК-ШОУ УП: Історична промова Байдена. Рада проти УПЦ МП. ATACMS змінять фронт?
Інфографіка УП

Рада дала старт забороні УПЦ МП, чи змінять ATACMS ситуацію на фронті та про що Путін та Сі домовились в Пекіні. Ці теми обговорюватиме на ток-шоу "Українська правда" 20 жовтня о 20:00. Трансляція ток-шоу відбуватиметься на каналі УП в Youtube.

Гостями студії будуть:

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  • Ірина Геращенко – народна депутатка фракції "ЄС",
  • Ярослав Юрчишин – народний депутат фракції "Голос",
  • Євген Дикий – ветеран та військовий аналітик.

Також очікуємо включення:

  • секретаря РНБО Олексія Данілова,
  • керівника Авдіївської МВА Віталія Барабаша,
  • дипломата, міністра закордонних справ 2007-2009 років Володимира Огризка.

Теми: УПЦ МППутінКитайATACMS
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