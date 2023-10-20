ТОК-ШОУ УП: Историческая речь Байдена. Рада против УПЦ МП. ATACMS изменят фронт?

Рада дала старт запрету УПЦ МП, изменят ли ATACMS ситуацию на фронте и о чем Путин и Си договорились в Пекине. Эти темы будут обсуждать на ток-шоу "Украинская правда" 20 октября в 20:00. Трансляция ток-шоу будет происходить на канале УП в Youtube.

Гостями студии будут:

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Ирина Геращенко − народный депутат фракции "ЕС",

Ярослав Юрчишин − народный депутат фракции "Голос",

Евгений Дикий − ветеран и военный аналитик.

Также ожидаем включения: