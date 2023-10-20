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ТОК-ШОУ УП: Историческая речь Байдена. Рада против УПЦ МП. ATACMS изменят фронт?

"Украинская правда"Пятница, 20 октября 2023, 18:30
ТОК-ШОУ УП: Историческая речь Байдена. Рада против УПЦ МП. ATACMS изменят фронт?
Инфографика УП

Рада дала старт запрету УПЦ МП, изменят ли ATACMS ситуацию на фронте и о чем Путин и Си договорились в Пекине. Эти темы будут обсуждать на ток-шоу "Украинская правда" 20 октября в 20:00. Трансляция ток-шоу будет происходить на канале УП в Youtube.  

Гостями студии будут:

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  • Ирина Геращенко − народный депутат фракции "ЕС",
  • Ярослав Юрчишин − народный депутат фракции "Голос",
  • Евгений Дикий − ветеран и военный аналитик.

Также ожидаем включения:

  • секретаря СНБО Алексея Данилова,
  • руководителя Авдеевской ГВА Виталия Барабаша,
  • дипломата, министра иностранных дел 2007-2009 годов Владимира Огрызко.

Темы: УПЦ МППутинКитайATACMS
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