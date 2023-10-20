Партизани підірвали автівку з мародерами у Мелітополі – мер

В окупованому Мелітополі партизани вночі підірвали автівку з мародерами.

Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram

Пряма мова: "Нічний вибух у Мелітополі – це мінус авто з окупантами-мародерами. Вони регулярно відслідковували і грабували порожні квартири міста. А в цей час окупантів відслідковували наші сили спротиву.

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Під час чергового нічного полювання в районі Авіамістечка, саме в момент завантаження награбованого в авто, і стався вибух".

Деталі: Він уточнив, що це зробили мелітопольські партизани.

В окупованому Мелітополі партизани вночі підірвали автівку з мародерами pic.twitter.com/FZSa6YCb4g ВІДЕО ДНЯ October 20, 2023

фото з телеграму Федорова

Передісторія: