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Партизани підірвали автівку з мародерами у Мелітополі – мер

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 20 жовтня 2023, 13:09
Партизани підірвали автівку з мародерами у Мелітополі – мер
фото з телеграму Федорова

В окупованому Мелітополі партизани вночі підірвали автівку з мародерами.

Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram

Пряма мова: "Нічний вибух у Мелітополі – це мінус авто з окупантами-мародерами. Вони регулярно відслідковували і грабували порожні квартири міста. А в цей час окупантів відслідковували наші сили спротиву.

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Під час чергового нічного полювання в районі Авіамістечка, саме в момент завантаження награбованого в авто, і стався вибух". 

Деталі: Він уточнив, що це зробили мелітопольські партизани.

 
фото з телеграму Федорова

Передісторія: 

Теми: Мелітопольвибухавтоокупація
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