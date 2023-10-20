Партизани підірвали автівку з мародерами у Мелітополі – мер
П'ятниця, 20 жовтня 2023, 13:09
В окупованому Мелітополі партизани вночі підірвали автівку з мародерами.
Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram
Пряма мова: "Нічний вибух у Мелітополі – це мінус авто з окупантами-мародерами. Вони регулярно відслідковували і грабували порожні квартири міста. А в цей час окупантів відслідковували наші сили спротиву.
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Під час чергового нічного полювання в районі Авіамістечка, саме в момент завантаження награбованого в авто, і стався вибух".
Деталі: Він уточнив, що це зробили мелітопольські партизани.
В окупованому Мелітополі партизани вночі підірвали автівку з мародерами pic.twitter.com/FZSa6YCb4g— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) October 20, 2023ВІДЕО ДНЯ
Передісторія:
- Раніше повідомлялося, що уночі на околицях Мелітополя пролунали кілька вибухів.