Партизаны взорвали машину с мародерами в Мелитополе – мэр
Пятница, 20 октября 2023, 13:09
В оккупированном Мелитополе партизаны ночью взорвали машину с мародерами.
Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram
Прямая речь: "Ночной взрыв в Мелитополе - это минус авто с оккупантами-мародерами. Они регулярно отслеживали и грабили пустые квартиры города. А в это время оккупантов отслеживали наши силы сопротивления.
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Во время очередной ночной охоты в районе Авиагородка, именно в момент загрузки награбленного в авто, и произошел взрыв".
Детали: Он уточнил, что это сделали мелитопольские партизаны.
В окупованому Мелітополі партизани вночі підірвали автівку з мародерами pic.twitter.com/FZSa6YCb4g— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) October 20, 2023ВИДЕО ДНЯ
Предыстория:
- Ранее сообщалось, что ночью в окрестностях Мелитополя прозвучали несколько взрывов