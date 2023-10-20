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Партизаны взорвали машину с мародерами в Мелитополе – мэр

Татьяна ЛозовенкоПятница, 20 октября 2023, 13:09
Партизаны взорвали машину с мародерами в Мелитополе – мэр
фото из телеграмма Федорова

В оккупированном Мелитополе партизаны ночью взорвали машину с мародерами.

Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram

Прямая речь: "Ночной взрыв в Мелитополе - это минус авто с оккупантами-мародерами. Они регулярно отслеживали и грабили пустые квартиры города. А в это время оккупантов отслеживали наши силы сопротивления.

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Во время очередной ночной охоты в районе Авиагородка, именно в момент загрузки награбленного в авто, и произошел взрыв". 

Детали: Он уточнил, что это сделали мелитопольские партизаны.

 
фото с телеграма федорова

Предыстория: 

Темы: Мелитопольвзрывавтооккупация
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