Партизаны взорвали машину с мародерами в Мелитополе – мэр

В оккупированном Мелитополе партизаны ночью взорвали машину с мародерами.

Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram

Прямая речь: "Ночной взрыв в Мелитополе - это минус авто с оккупантами-мародерами. Они регулярно отслеживали и грабили пустые квартиры города. А в это время оккупантов отслеживали наши силы сопротивления.

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Во время очередной ночной охоты в районе Авиагородка, именно в момент загрузки награбленного в авто, и произошел взрыв".

Детали: Он уточнил, что это сделали мелитопольские партизаны.

В окупованому Мелітополі партизани вночі підірвали автівку з мародерами pic.twitter.com/FZSa6YCb4g ВИДЕО ДНЯ October 20, 2023

фото с телеграма федорова

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