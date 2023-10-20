Встановлено зрадника, який клепав справу на "Тайру", йому оголосили підозру

Слідчого "генпрокуратури" окупантів у Донецьку та інспекторку донецького управління автомобільної інспекції підозрюють у державній зраді, колабораційній діяльності та участі у терористичній організації. Слідчий фабрикував справу проти Юлії Паєвської "Тайри", яка побувала в російському полоні.

Джерело: Служба безпеки України, Донецька обласна прокуратура

Деталі: СБУ інформує, що зрадник Царенко Н.В., так званий "слідчий" окупаційної "генеральної прокуратури" в Донецьку, фабрикував "справу" проти української парамедикині Юлії Паєвської з позивним "Тайра". Після її викрадення у Маріуполі він намагався "пришити" Тайрі "розстрільну статтю" за надання меддопомоги пораненим та евакуацію з міста дітей та жінок.

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За даними слідства, зловмисником виявився мешканець Харкова, який після здобуття юридичної освіти у місцевому навчальному закладі виїхав до тимчасово окупованої частини Донеччини.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ він запропонував російським загарбникам та їхнім гауляйтерам свою допомогу у війні проти України.

За даними прокуратури, мешканець м. Харкова є юристом, однак вважав правомірними дії РФ з анексії частини Донеччини і став "слідчим з особливо важливих справ слідчого управління генеральної прокуратури ДНР".

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Так званий юрист 3-го класу приймає рішення щодо незаконного затримання та арешту громадян, у тому числі волонтерів. Також він видає постанови на обшук приватного житла, проводить слідчі дії на підприємствах й в установах. При цьому керується фіктивним законодавством псевдореспубліки.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Харківський юрист Царенко, який став колаборантом у Донецьку й готував справу на "Тайру" Донецька обласна прокуратура

Ще однією фігуранткою виявилась мешканка Донецька, експосадовиця розформованої міліції, яка ще у 2014 році підтримала терористів на сході України. За це ватажки ворожих угруповань призначили її "старшим інспектором "управління автомобільної інспекції МВС ДНР".

На цій "посаді" вона брала участь у незаконних обшуках авто мешканців Донецька та примушувала місцевих водіїв "перереєстровувати" власні транспортні засоби на російські номери.

За даними прокуратури, у січні 2022 року мешканка Донецька – колишня співробітниця Національної поліції України – погодилася на співпрацю з окупаційною "владою". Жінка добровільно обійняла псевдопосаду у так званому управлінні державної автомобільної інспекції "МВС ДНР". Старший інспектор контролювала дотримання водіями ПДР на місцевих автошляхах.

З початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну жінка не змінила своїх ідеологічних вподобань та продовжила "службу" у якості "інспекторки з особливих доручень відділення пропаганди безпеки дорожнього руху".

Нині жінка займається розшуком осіб, яких окупанти вважають підозрюваними у скоєнні злочинів. Крім того, зупиняє й забороняє рух транспорту та активно піарить через "ручні" медіа роботу своїх поплічників в окупованому місті.

Cлідчі СБУ повідомили фігурантці про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність); ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації).

Колаборантка з автомобільної інспекції в Донецьку Донецька обласна прокуратура

Обидва фігуранти переховуються від правосуддя на непідконтрольній території, тож тривають заходи для їх притягнення до відповідальності за злочини проти Україна.

Згідно із санкціями статей, окрім конфіскації майна, максимальне покарання жінці - 15 років позбавлення волі, чоловіку – довічне ув’язнення.