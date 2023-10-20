Установлен предатель, который клепал дело на "Тайру", ему объявили подозрение

Следователя "генпрокуратуры" оккупантов в Донецке и инспектора донецкого управления автомобильной инспекции подозревают в государственной измене, коллаборационной деятельности и участии в террористической организации. Следователь фабриковал дело против Юлии Паевской "Тайры", которая побывала в российском плену.

Источник: Служба безопасности Украины, Донецкая областная прокуратура

Детали: СБУ информирует, что предатель Царенко Н.В., так называемый "следователь" оккупационной "генеральной прокуратуры" в Донецке, фабриковал "дело" против украинского парамедика Юлии Паевской с позывным "Тайра". После ее похищения в Мариуполе он пытался "пришить" Тайре "расстрельную статью" за оказание медпомощи раненым и эвакуацию из города детей и женщин.

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По данным следствия, злоумышленником оказался житель Харькова, который после получения юридического образования в местном учебном заведении выехал во временно оккупированную часть Донецкой области.

После начала полномасштабного вторжения РФ он предложил российским захватчикам и их гауляйтерам свою помощь в войне против Украины.

По данным прокуратуры, житель г. Харькова является юристом, однако считал правомерными действия РФ по аннексии части Донецкой области и стал "следователем по особо важным делам следственного управления генеральной прокуратуры ДНР".

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Так называемый юрист 3-го класса принимает решение о незаконном задержании и аресте граждан, в том числе волонтеров. Также он выдает постановления на обыск частного жилья, проводит следственные действия на предприятиях и в учреждениях. При этом руководствуется фиктивным законодательством псевдореспублики.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Харьковский юрист Царенко, который стал коллаборантом в Донецке и готовил дело на "Тайру" ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

Еще одной фигуранткой оказалась жительница Донецка, экс-сотрудница расформированной милиции, которая еще в 2014 году поддержала террористов на востоке Украины. За это главари вражеских группировок назначили ее "старшим инспектором "управления автомобильной инспекции МВД ДНР".

На этой "должности" она участвовала в незаконных обысках авто жителей Донецка и заставляла местных водителей "перерегистрировать" собственные транспортные средства на российские номера.

По данным прокуратуры, в январе 2022 года жительница Донецка – бывшая сотрудница Национальной полиции Украины – согласилась на сотрудничество с оккупационными "властями". Женщина добровольно заняла псевдодолжность в так называемом управлении государственной автомобильной инспекции "МВД ДНР". Старший инспектор контролировала соблюдение водителями ПДД на местных автодорогах.

С началом полномасштабного вторжения РФ в Украину женщина не изменила своих идеологических предпочтений и продолжила "службу" в качестве "инспектора по особым поручениям отделения пропаганды безопасности дорожного движения".

Сейчас женщина занимается розыском лиц, которых оккупанты считают подозреваемыми в совершении преступлений. Кроме того, останавливает и запрещает движение транспорта и активно пиарит через "ручные" медиа работу своих сообщников в оккупированном городе.

Следователи СБУ сообщили фигурантке о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность); ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации).

Коллаборантка из автомобильной инспекции в Донецке ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

Оба фигуранта скрываются от правосудия на неподконтрольной территории, поэтому продолжаются мероприятия для их привлечения к ответственности за преступления против Украины.

Согласно санкциям статей, кроме конфискации имущества, максимальное наказание женщине – 15 лет лишения свободы, мужчине – пожизненное заключение.