У Кремлі образилися на порівняння Путіна з ХАМАСом
П'ятниця, 20 жовтня 2023, 14:07
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія "вважає неприйнятним" порівняння Володимира Путіна з палестинським ХАМАСом, яке висловив президент США Джо Байден.
Джерело: ТАСС із посиланням на заяву Пєскова журналістам
Пряма мова: "Ми вважаємо неприйнятним такий тон щодо Російської Федерації і щодо нашого президента".
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Деталі: Він цинічно заявив, що "навряд чи така риторика підходить відповідальним лідерам держав".
Передісторія:
- Байден засудив дії ХАМАСу і Путіна у своїй промові в четвер увечері, заявивши, що напади на Ізраїль і вторгнення в Україну мають спільні мотиви.
- "ХАМАС і Путін представляють різні загрози, але вони мають спільне: вони обидва хочуть повністю знищити сусідню демократію", – сказав Байден.
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