В Кремле обиделись на сравнение Путина с ХАМАСом
Пятница, 20 октября 2023, 14:07
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия "не приемлет" сравнение Владимира Путина с палестинским ХАМАСом, которое высказал президент США Джо Байден.
Источник: ТАСС со ссылкой на заявление Пескова журналистам
Прямая речь: "Мы не приемлем такой тон в отношении Российской Федерации и в отношении нашего президента".
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Детали: Он цинично заявил, что "вряд ли такая риторика подходит ответственным лидерам государств".
Предыстория:
- Байден осудил действия ХАМАСа и Путина в своей речи в четверг вечером, заявив, что нападения на Израиль и вторжение в Украину имеют общие мотивы.
- "ХАМАС и Путин представляют разные угрозы, но они имеют общее: они оба хотят полностью уничтожить соседнюю демократию", – сказал Байден.
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