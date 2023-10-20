В Кремле обиделись на сравнение Путина с ХАМАСом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия "не приемлет" сравнение Владимира Путина с палестинским ХАМАСом, которое высказал президент США Джо Байден.

Источник: ТАСС со ссылкой на заявление Пескова журналистам

Прямая речь: "Мы не приемлем такой тон в отношении Российской Федерации и в отношении нашего президента".

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Детали: Он цинично заявил, что "вряд ли такая риторика подходит ответственным лидерам государств".

Предыстория:

Байден осудил действия ХАМАСа и Путина в своей речи в четверг вечером, заявив, что нападения на Израиль и вторжение в Украину имеют общие мотивы.

"ХАМАС и Путин представляют разные угрозы, но они имеют общее: они оба хотят полностью уничтожить соседнюю демократию", – сказал Байден.