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В Кремле обиделись на сравнение Путина с ХАМАСом

Татьяна ЛозовенкоПятница, 20 октября 2023, 14:07
В Кремле обиделись на сравнение Путина с ХАМАСом
ФОТО: GETTY IMAGES

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия "не приемлет" сравнение Владимира Путина с палестинским ХАМАСом, которое высказал президент США Джо Байден.  

Источник: ТАСС со ссылкой на заявление Пескова журналистам

Прямая речь: "Мы не приемлем такой тон в отношении Российской Федерации и в отношении нашего президента".

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Детали: Он цинично заявил, что "вряд ли такая риторика подходит ответственным лидерам государств".

Предыстория: 

  • Байден осудил действия ХАМАСа и Путина в своей речи в четверг вечером, заявив, что нападения на Израиль и вторжение в Украину имеют общие мотивы.
  • "ХАМАС и Путин представляют разные угрозы, но они имеют общее: они оба хотят полностью уничтожить соседнюю демократию", – сказал Байден.

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Темы: РосcияПутинХАМАСБайден
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