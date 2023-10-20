Байден: ХАМАС і Путін мають спільну мету "знищити сусідню демократію"

Президент США Джо Байден засудив дії ХАМАС і президента Росії Володимира Путіна у своїй промові в четвер увечері в Овальному кабінеті, заявивши, що напади на Ізраїль і вторгнення в Україну мають спільні мотиви.

Джерело: звернення Байдена

Пряма мова Байдена: "Хамас і Путін представляють різні загрози, але вони мають спільне: вони обидва хочуть повністю знищити сусідню демократію".

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Деталі: За словами Байдена, коли терористи не розплачуються за терор, коли диктатори не розплачуються за агресію, вони несуть ще більше хаосу, смерті та агресії: "Вони продовжують діяти, і ціна загрози для Америки і всього світу продовжує зростати. Якщо ми не зупинимо Путіна з його жагою влади і прагненням контролювати Україну, він не обмежиться однією лише Україною".

Нагадаємо, у зверненні Байден також сказав, що надішле до Конгресу "терміновий бюджетний запит", щоб допомогти підтримати Ізраїль та Україну.

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