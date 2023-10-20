Росіян та білорусів допустили до ЧС з карате за 4 дні до старту

Світова федерація карате (WKF) допустила до чемпіонату світу з карате 20 представників Росії та Білорусі як нейтральних спортсменів.

Джерело: Tribuna, Суспільне із посиланням на Світову федерацію карате (WKF)

Деталі: Турнір розпочнеться 24 жовтня у Будапешті (Угорщина). У перелік учасників росіяни та білоруси увійшли лише за чотири дні до старту турніру.

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Україну представлятимуть 22 спортсмени в 15 категоріях.

Передісторія:

Світова федерація карате відсторонила каратистів з Росії та Білорусі у відповідь на повномасштабне вторгнення в Україну.

У березні Міжнародний олімпійський комітет рекомендував допустити російських та білоруських атлетів до змагань у нейтральному статусі.