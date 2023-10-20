Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіян та білорусів допустили до ЧС з карате за 4 дні до старту

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 20 жовтня 2023, 15:34
Росіян та білорусів допустили до ЧС з карате за 4 дні до старту
ілюстративне фото Depositphotos

Світова федерація карате (WKF) допустила до чемпіонату світу з карате 20 представників Росії та Білорусі як нейтральних спортсменів.

Джерело: Tribuna, Суспільне із посиланням на Світову федерацію карате (WKF)

Деталі: Турнір розпочнеться 24 жовтня у Будапешті (Угорщина). У перелік учасників росіяни та білоруси увійшли лише за чотири дні до старту турніру. 

Реклама:

Україну представлятимуть 22 спортсмени в 15 категоріях.

Передісторія: 

  • Світова федерація карате відсторонила каратистів з Росії та Білорусі у відповідь на повномасштабне вторгнення в Україну. 
  • У березні Міжнародний олімпійський комітет рекомендував допустити російських та білоруських атлетів до змагань у нейтральному статусі.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: спортРосіяБілорусьсанкції
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоРосіяни знову обстріляли Херсон: чоловік опинився в лікарні

В Одесі засудили колаборанта Сальдо до 15 років тюрми

Фон дер Ляєн відповіла своєму попереднику про "корумповану Україну"

Боротьба зі спекуляцією квитками на Варшаву: застосунок Укрзалізниці інтегрували із "Дією"

Єврокомісія пояснила, чого вимагає від України щодо нацменшин

документМіністр спорту Гутцайт подав у відставку

Усі новини...
спорт
Україна перемогла у матчі проти Мальти з рахунком 3:1
Олімпіада-2028: МОК включив у програму 5 додаткових видів спорту
Зеленський прокоментував рішення МОК: Росії не вдасться зробити спорт своєю зброєю
Останні новини
17:37
відеоП'яний викрав ВАЗ, не заплатив за бензин на АЗС і при втечі від патрульних протаранив авто поліції
17:32
Rheinmetall передасть Україні близько ста тисяч 120-мм мінометних снарядів
17:32
У Раді зареєстрували законопроєкт, необхідний для легалізації криптовалют
17:32
Рада не підтримала законопроєкт про розміщення Національного військового меморіального кладовища
17:30
Заплуталася в ожині: на Буковині понад дві доби розшукували зниклу у лісі жінку
17:28
Мінфін: Поки одні закуповують озеленення, інші шукають кошти на армію, "діра" - 29 мільярдів
17:26
Reuters: Наступного тижня ЄС почне обговорювати 12-ий пакет санкцій проти Росії
17:00
Британія ввела санкції проти російського золотодобувного сектору
16:45
Стефанішина назвала чинники щодо термінів переговорів про вступ у ЄС
16:43
фотоПереніс два інфаркти й інсульти: у Львові реабілітують військового, який вивозив полеглих з фронту
Усі новини...
Реклама: