Россиян и белорусов допустили к ЧМ по каратэ за 4 дня до старта

Мировая федерация каратэ (WKF) допустила на чемпионат мира по каратэ 20 представителей России и Беларуси как нейтральных спортсменов.

Источник: Tribuna, Суспільне со ссылкой на Всемирную федерацию каратэ (WKF)

Детали: Турнир начнется 24 октября в Будапеште (Венгрия). В перечень участников россияне и белорусы вошли только за четыре дня до старта турнира.

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Украину будут представлять 22 спортсмена в 15 категориях.

Предыстория:

Мировая федерация каратэ отстранила каратистов из России и Беларуси в ответ на полномасштабное вторжение в Украину.

В марте Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить российских и белорусских атлетов к соревнованиям в нейтральном статусе.