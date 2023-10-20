Россиян и белорусов допустили к ЧМ по каратэ за 4 дня до старта
Пятница, 20 октября 2023, 15:34
Мировая федерация каратэ (WKF) допустила на чемпионат мира по каратэ 20 представителей России и Беларуси как нейтральных спортсменов.
Источник: Tribuna, Суспільне со ссылкой на Всемирную федерацию каратэ (WKF)
Детали: Турнир начнется 24 октября в Будапеште (Венгрия). В перечень участников россияне и белорусы вошли только за четыре дня до старта турнира.
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Украину будут представлять 22 спортсмена в 15 категориях.
Предыстория:
- Мировая федерация каратэ отстранила каратистов из России и Беларуси в ответ на полномасштабное вторжение в Украину.
- В марте Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить российских и белорусских атлетов к соревнованиям в нейтральном статусе.
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