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Зеленський прибув до Миколаєва після поїздки на Херсонщину

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 20 жовтня 2023, 16:19
Зеленський прибув до Миколаєва після поїздки на Херсонщину
Володимир Зеленський, фото: ОП

Президент Володимир Зеленський після наради на Херсонщині з прикордонниками щодо ситуації в прифронтових областях приїхав до Миколаєва, де  провів нараду з актуальних питань безпеки та життєдіяльності в області.

Джерело: пресслужба Офісу президента

Дослівно: "Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Одеса" Андрій Гнатов доповів про безпекову обстановку в Чорному морі, зокрема про загрози судноплавству, створені державою-агресором – РФ, прикриття портової інфраструктури та результати роботи "зернового коридору".

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Деталі: Також керівники правоохоронних органів регіону поінформували про оперативну та криміногенну ситуацію на території Миколаївської області й координацію роботи правоохоронців.

Крім того, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім поінформував главу держави та інших учасників зустрічі про поточну ситуацію в регіоні, а міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич – про стан забезпечення життєдіяльності міста.

Під час робочої поїздки до Миколаївської області президент України Володимир Зеленський відвідав військовий госпіталь, де лікуються поранені українські військовослужбовці.

ВІДЕО ДНЯ

Повідомляється, що глава держави поспілкувався із захисниками України, які зазнали поранень у боях на Херсонському напрямку, та їхніми рідними.

Президент вручив захисникам ордени "За мужність" ІІІ ступеня, якими їх відзначено за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України.

Нагадаємо: 20 жовтня президент Володимир Зеленський у Херсонській області провів нараду з прикордонниками щодо ситуації в прифронтових областях.

Теми: ЗеленськийМиколаївська областьвійна
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