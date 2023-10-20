Зеленський прибув до Миколаєва після поїздки на Херсонщину

Президент Володимир Зеленський після наради на Херсонщині з прикордонниками щодо ситуації в прифронтових областях приїхав до Миколаєва, де провів нараду з актуальних питань безпеки та життєдіяльності в області.

Джерело: пресслужба Офісу президента

Дослівно: "Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Одеса" Андрій Гнатов доповів про безпекову обстановку в Чорному морі, зокрема про загрози судноплавству, створені державою-агресором – РФ, прикриття портової інфраструктури та результати роботи "зернового коридору".

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Деталі: Також керівники правоохоронних органів регіону поінформували про оперативну та криміногенну ситуацію на території Миколаївської області й координацію роботи правоохоронців.

Крім того, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім поінформував главу держави та інших учасників зустрічі про поточну ситуацію в регіоні, а міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич – про стан забезпечення життєдіяльності міста.

Під час робочої поїздки до Миколаївської області президент України Володимир Зеленський відвідав військовий госпіталь, де лікуються поранені українські військовослужбовці.

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Повідомляється, що глава держави поспілкувався із захисниками України, які зазнали поранень у боях на Херсонському напрямку, та їхніми рідними.

Президент вручив захисникам ордени "За мужність" ІІІ ступеня, якими їх відзначено за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України.

Нагадаємо: 20 жовтня президент Володимир Зеленський у Херсонській області провів нараду з прикордонниками щодо ситуації в прифронтових областях.