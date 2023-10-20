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Зеленский прибыл в Николаев после поездки в Херсонскую область

Станислав ПогориловПятница, 20 октября 2023, 16:19
Зеленский прибыл в Николаев после поездки в Херсонскую область
Владимир Зеленский, фото: ОП

Президент Владимир Зеленский после совещания на Херсонщине с пограничниками по ситуации в прифронтовых областях приехал в Николаев, где провел совещание по актуальным вопросам безопасности и жизнедеятельности в области.

Источник: пресс-служба Офиса президента

Дословно: "Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Одесса" Андрей Гнатов доложил об обстановке безопасности в Черном море, в частности об угрозах судоходству, созданных государством-агрессором - РФ, прикрытии портовой инфраструктуры и результатах работы "зернового коридора".

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Детали: Также руководители правоохранительных органов региона проинформировали об оперативной и криминогенной ситуации на территории Николаевской области и координации работы правоохранителей.

Кроме того, начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким проинформировал главу государства и других участников встречи о текущей ситуации в регионе, а городской голова Николаева Александр Сенкевич - о состоянии обеспечения жизнедеятельности города.

Во время рабочей поездки в Николаевскую область президент Украины Владимир Зеленский посетил военный госпиталь, где лечатся раненые украинские военнослужащие.

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Сообщается, что глава государства пообщался с защитниками Украины, которые получили ранения в боях на Херсонском направлении, и их родными.

Президент вручил защитникам ордена "За мужество" III степени, которыми они отмечены за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Напомним: 20 октября президент Владимир Зеленский в Херсонской области провел совещание с пограничниками относительно ситуации в прифронтовых областях.

Темы: ЗеленскийНиколаевская областьвойна
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