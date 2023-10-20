Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Міноборони Ізраїлю: Після знищення ХАМАСу в Газі створять новий режим безпеки

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 20 жовтня 2023, 17:21
Міноборони Ізраїлю: Після знищення ХАМАСу в Газі створять новий режим безпеки
Йоав Галант, фото: Getty Images

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант на засіданні комітету з питань закордонних справ і оборони Кнесету в Тель-Авіві повідомив, що нинішня війна включатиме три фази, остання з яких - створення нового режиму безпеки в секторі Гази

Джерело: The Times of Israel

Пряма мова: "Третім кроком буде створення нового режиму безпеки в секторі Гази, зняття з Ізраїлю відповідальності за повсякденне життя в секторі Газа і створення нової реальності безпеки для громадян Ізраїлю і жителів (території навколо Гази)".

Реклама:

Деталі: За словами Галанта, наразі триває перша фаза війни. "Ми знаходимося в першій фазі, в якій відбувається військова кампанія з (авіаударами), а пізніше з (наземними) маневрами з метою знищення бойовиків і пошкодження інфраструктури, щоб перемогти і знищити ХАМАС".

Другим етапом, зазначив міністр, буде продовження бойових дій, але з меншою інтенсивністю, оскільки війська працюватимуть над "ліквідацією осередків опору".

А вже на третьому етапі передбачається створення нового режиму безпеки в секторі Гази.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив 19 жовтня військам, зібраним неподалік від Сектора Газа, що вони "скоро побачать" анклав "зсередини".

Теми: ІзраїльХАМАССектор Гази
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Рада скасувала заочну й вечірню форми навчання у вишах з наступного року

Reuters: Наступного тижня ЄС почне обговорювати 12-ий пакет санкцій проти Росії

фото, відеоРосіяни знову обстріляли Херсон: чоловік опинився в лікарні

В Одесі засудили колаборанта Сальдо до 15 років тюрми

Фон дер Ляєн відповіла своєму попереднику про "корумповану Україну"

Боротьба зі спекуляцією квитками на Варшаву: застосунок Укрзалізниці інтегрували із "Дією"

Усі новини...
Ізраїль
"Ворог у нас один". Три історії українок, які прокинулися у Ізраїлі від війни
З Ізраїлю до Румунії евакуювали ще 79 українців – посольство
США вплинули на план Ізраїлю щодо вторгнення в Газу – ЗМІ
Останні новини
17:58
Країни G7 закликали до гуманітарних пауз та коридорів у Газі
17:56
Оператор Vodafone Україна збільшив чистий прибуток всемеро
17:47
Рада скасувала заочну й вечірню форми навчання у вишах з наступного року
17:37
відеоП'яний викрав ВАЗ, не заплатив за бензин на АЗС і при втечі від патрульних протаранив авто поліції
17:32
Rheinmetall передасть Україні близько ста тисяч 120-мм мінометних снарядів
17:32
У Раді зареєстрували законопроєкт, необхідний для легалізації криптовалют
17:32
Рада не підтримала законопроєкт про розміщення Національного військового меморіального кладовища
17:30
Заплуталася в ожині: на Буковині понад дві доби розшукували зниклу у лісі жінку
17:28
Мінфін: Поки одні закуповують озеленення, інші шукають кошти на армію, "діра" - 29 мільярдів
17:26
Reuters: Наступного тижня ЄС почне обговорювати 12-ий пакет санкцій проти Росії
Усі новини...
Реклама: