Міноборони Ізраїлю: Після знищення ХАМАСу в Газі створять новий режим безпеки

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант на засіданні комітету з питань закордонних справ і оборони Кнесету в Тель-Авіві повідомив, що нинішня війна включатиме три фази, остання з яких - створення нового режиму безпеки в секторі Гази

Джерело: The Times of Israel

Пряма мова: "Третім кроком буде створення нового режиму безпеки в секторі Гази, зняття з Ізраїлю відповідальності за повсякденне життя в секторі Газа і створення нової реальності безпеки для громадян Ізраїлю і жителів (території навколо Гази)".

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Деталі: За словами Галанта, наразі триває перша фаза війни. "Ми знаходимося в першій фазі, в якій відбувається військова кампанія з (авіаударами), а пізніше з (наземними) маневрами з метою знищення бойовиків і пошкодження інфраструктури, щоб перемогти і знищити ХАМАС".

Другим етапом, зазначив міністр, буде продовження бойових дій, але з меншою інтенсивністю, оскільки війська працюватимуть над "ліквідацією осередків опору".

А вже на третьому етапі передбачається створення нового режиму безпеки в секторі Гази.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив 19 жовтня військам, зібраним неподалік від Сектора Газа, що вони "скоро побачать" анклав "зсередини".