Минобороны Израиля: После уничтожения ХАМАСа в Газе создадут новый режим безопасности

Министр обороны Израиля Йоав Галант на заседании комитета по вопросам иностранных дел и обороны Кнессета в Тель-Авиве сообщил, что нынешняя война будет включает три фазы, последняя из которых - создание нового режима безопасности в секторе Газы

Источник: The Times of Israel

Прямая речь: "Третьим шагом будет создание нового режима безопасности в секторе Газа, снятие с Израиля ответственности за повседневную жизнь в секторе Газа и создание новой реальности безопасности для граждан Израиля и жителей (территории вокруг Газы)".

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Детали: По словам Галанта, в настоящее время продолжается первая фаза войны. "Мы находимся в первой фазе, в которой происходит военная кампания с (авиаударами), а позже с (наземными) маневрами с целью уничтожения боевиков и повреждения инфраструктуры, чтобы победить и уничтожить ХАМАС".

Вторым этапом, указал министр, будет продолжение боевых действий, но с меньшей интенсивностью, поскольку войска будут работать над "ликвидацией очагов сопротивления".

А уже на третьем этапе предполагается создание нового режима безопасности в секторе Газа.

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Что предшествовало: Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил 19 октября войскам, собранным неподалеку от Сектора Газа, что они "скоро увидят" анклав "изнутри".