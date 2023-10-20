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Правительство отменило перепись населения

Евгений КизиловПятница, 20 октября 2023, 17:57
Правительство отменило перепись населения
рисунок: Red Diamond / iStock / Getty Images

Кабинет министров отменил проведение всеукраинской переписи населения, которая была запланирована на 2023 год.

Источник: представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram

Детали: По его словам, Кабмин на заседании 20 октября признал утратившим силу свое же распоряжение от 9 декабря 2020 года "О проведении в 2023 году Всеукраинской переписи населения".

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Государственной службе статистики поручено инициировать перепись населения после прекращения или отмены военного положения в Украине.

Темы: перепись населенияКабинет министровУкраина
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