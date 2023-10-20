Більшість втрат живої сили ворога за добу була на Таврійському напрямку
Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що ворог за добу 19 жовтня на Таврійському напрямку втратив у живій силі 1051 особу, при тому, що загальні втрати цієї доби склали 1 380 осіб.
Джерело: Тарнавський в Telegram, Генштаб ЗСУ у Facebook
Пряма мова: "Знищено 143 одиниці військової техніки противника. Зокрема, 31 танк, 74 ББМ, 6 артилерійських систем, 3 РСЗВ, 18 БпЛА та 10 одиниць автомобільної техніки. Також знищено склад боєприпасів ворога. Ще 63 одиниці ОВТ окупантів пошкоджено, зокрема, 20 танків.
Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ Таврія протягом доби виконали 1500 вогневих завдань. Загальні втрати ворога склали 1051 особу. 2 окупанти потрапили в полон".
Деталі: Загалом, ворог за добу на Таврійському напрямку завдав 1 ракетного та 18 авіаційних ударів, провів 43 бойових зіткнення, окрім того, здійснив 859 артобстрілів.
Що передувало:
- Генштаб ЗСУ звітував, що за добу 19 жовтня оборонці знищили 1 380 окупантів.