Більшість втрат живої сили ворога за добу була на Таврійському напрямку

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що ворог за добу 19 жовтня на Таврійському напрямку втратив у живій силі 1051 особу, при тому, що загальні втрати цієї доби склали 1 380 осіб.

Джерело: Тарнавський в Telegram, Генштаб ЗСУ у Facebook

Пряма мова: "Знищено 143 одиниці військової техніки противника. Зокрема, 31 танк, 74 ББМ, 6 артилерійських систем, 3 РСЗВ, 18 БпЛА та 10 одиниць автомобільної техніки. Також знищено склад боєприпасів ворога. Ще 63 одиниці ОВТ окупантів пошкоджено, зокрема, 20 танків.

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Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ Таврія протягом доби виконали 1500 вогневих завдань. Загальні втрати ворога склали 1051 особу. 2 окупанти потрапили в полон".

Деталі: Загалом, ворог за добу на Таврійському напрямку завдав 1 ракетного та 18 авіаційних ударів, провів 43 бойових зіткнення, окрім того, здійснив 859 артобстрілів.

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