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Большинство потерь живой силы врага за сутки были на Таврическом направлении

Татьяна ОлейникПятница, 20 октября 2023, 20:15
Большинство потерь живой силы врага за сутки были на Таврическом направлении
УКРАИНСКИЕ ВОИНЫ УНИЧТОЖАЮТ ВРАГА. ФОТО ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ - ГЕНШТАБ ВСУ

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что враг за сутки 19 октября на Таврическом направлении потерял в живой силе 1051 человека, при том, что общие потери этих суток составили 1 380 человек.

Источник: Тарнавский в Telegram, Генштаб ВСУ в Facebook

Прямая речь: "Уничтожены 143 единицы военной техники противника. В частности, 31 танк, 74 ББМ, 6 артиллерийских систем, 3 РСЗО, 18 БпЛА и 10 единиц автомобильной техники. Также уничтожен состав боеприпасов врага. Еще 63 единицы ОВТ оккупант, танков.

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Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ Таврия в течение суток выполнили 1500 огневых задач. Общие потери врага составили 1051 человек. 2 кафира попали в плен".

Детали: В общем, враг за сутки на Таврическом направлении нанес 1 ракетный и 18 авиационных ударов, провел 43 боевых столкновения, кроме того совершил 859 артобстрелов.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • Генштаб ВСУ отчитывался, что за сутки 19 октября защитники уничтожили 1380 оккупантов.

Темы: потери в войневойна
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