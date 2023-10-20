Большинство потерь живой силы врага за сутки были на Таврическом направлении

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что враг за сутки 19 октября на Таврическом направлении потерял в живой силе 1051 человека, при том, что общие потери этих суток составили 1 380 человек.

Источник: Тарнавский в Telegram, Генштаб ВСУ в Facebook

Прямая речь: "Уничтожены 143 единицы военной техники противника. В частности, 31 танк, 74 ББМ, 6 артиллерийских систем, 3 РСЗО, 18 БпЛА и 10 единиц автомобильной техники. Также уничтожен состав боеприпасов врага. Еще 63 единицы ОВТ оккупант, танков.

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Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ Таврия в течение суток выполнили 1500 огневых задач. Общие потери врага составили 1051 человек. 2 кафира попали в плен".

Детали: В общем, враг за сутки на Таврическом направлении нанес 1 ракетный и 18 авиационных ударов, провел 43 боевых столкновения, кроме того совершил 859 артобстрелов.

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