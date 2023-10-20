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Тисячі айтішників у США фінансували створення балістичних ракет у Північній Кореї - АР

Євген КізіловП'ятниця, 20 жовтня 2023, 20:55
Тисячі айтішників у США фінансували створення балістичних ракет у Північній Кореї - АР
ілюстративне фото Getty Images

Тисячі співробітників у галузі інформаційних технологій, які працюють в американських компаніях, роками таємно надсилали мільйони доларів зі своєї зарплати до Північної Кореї. Гроші йшли на створення балістичних ракет.

Джерело: The Associated Press із посиланням на ФБР та Міністерство юстиції США

Деталі: Повідомляється, що Північна Корея відправляла до компаній у Сент-Луїсі та інших містах США тисячі своїх кваліфікованих ІТ-працівників з фальшивими документами, щоб вони там отримали роботу.

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Фахівці мешкали переважно в Китаї та Росії й працювали на американські компанії віддалено.

За даними слідства, підіслані ІТ-працівники щорічно перераховували мільйони доларів зі своїх зарплат на користь північнокорейських програм озброєнь. У деяких випадках вони також проникали в комп'ютерні мережі та викрадали інформацію з компаній, які їх наймали.

У межах розслідування, яке іще триває, уже конфісковано 1,5 млн доларів.

ВІДЕО ДНЯ

Ще у травні 2022 року Державний департамент, Міністерство фінансів і ФБР повідомляли, що в останні роки режим Кім Чен Ина "приділяє підвищену увагу освіті та підготовці кадрів" у сфері ІТ.

Теми: Північна КореяСШАзброяIT
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