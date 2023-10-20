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Тысячи айтишников в США финансировали создание баллистических ракет в Северной Корее - АР

Евгений КизиловПятница, 20 октября 2023, 20:55
Тысячи айтишников в США финансировали создание баллистических ракет в Северной Корее - АР
иллюстративное фото Getty Images

Тысячи сотрудников в области информационных технологий, работающих в американских компаниях, годами тайно отправляли миллионы долларов из своей зарплаты в Северную Корею. Деньги шли на создание баллистических ракет.

Источник: The Associated Press со ссылкой на ФБР и Министерство юстиции США

Детали: Сообщается, что Северная Корея отправляла в компании в Сент-Луисе и других городах США тысячи своих квалифицированных ІТ-работников с фальшивыми документами, чтобы они там получили работу.

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Специалисты жили преимущественно в Китае и России и работали на американские компании удаленно.

По данным следствия, подосланные ІТ-работники ежегодно перечисляли миллионы долларов из своих зарплат в пользу северокорейских программ вооружений. В некоторых случаях она также проникали в компьютерные сети и похищали информацию из компаний, которые их нанимали.

В рамках расследования, которое еще продолжается, уже конфисковано 1,5 млн долларов.

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Еще в мае 2022 года Государственный департамент, Министерство финансов и ФБР обращали внимание, что в последние годы режим Ким Чен Ына "уделяет повышенное внимание образованию и подготовке кадров" в сфере ІТ.

Темы: Северная КореяСШАоружиеIT
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