Вдруге за вечір у Кривому Розі лунали вибухи
Субота, 21 жовтня 2023, 00:15
Повітряні сили ЗСУ оголосили про повітряну тривогу увечері 20 жовтня в низці областей України, місцева влада Кривого Рогу повідомила про вибух у місті. Тривога тривала близько години.
Джерело: Повітряні сили в Telegram, Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул
Деталі: Станом на 23:51 повітряна тривога оголошена в Кіровоградській, Миколаївській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях.
Реклама:
Водночас Олександр Вілкул повідомив про вибух у Кривому Розі.
О 00.13 Повітряні сили повідомили про відбій тривоги у всіх областях, окрім Донецької.
Станом на 00.20 за інформацією Вілкула через ракетні та дронові удари втрат у Кривому Розі немає: "Попередньо – без втрат. Це головне. Інша інформація – вже зранку".
ВІДЕО ДНЯ
Що передувало:
- Увечері 20 жовтня Росія вдарила ракетою по дачному кооперативу в Кривому Розі, є загиблий.