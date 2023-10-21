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Вдруге за вечір у Кривому Розі лунали вибухи

Тетяна ОлійникСубота, 21 жовтня 2023, 00:15
Вдруге за вечір у Кривому Розі лунали вибухи
мапа повітряних тривог - alerts.in.ua

Повітряні сили ЗСУ оголосили про повітряну тривогу увечері 20 жовтня в низці областей України, місцева влада Кривого Рогу повідомила про вибух у місті. Тривога тривала близько години.

Джерело: Повітряні сили в Telegram, Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул

Деталі: Станом на 23:51 повітряна тривога оголошена в Кіровоградській, Миколаївській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях. 

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Водночас Олександр Вілкул повідомив про вибух у Кривому Розі. 

О 00.13 Повітряні сили повідомили про відбій тривоги у всіх областях, окрім Донецької.

Станом на 00.20 за інформацією Вілкула через ракетні та дронові удари втрат у Кривому Розі немає: "Попередньо – без втрат. Це головне. Інша інформація – вже зранку".

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Що передувало

  • Увечері 20 жовтня Росія вдарила ракетою по дачному кооперативу в Кривому Розі, є загиблий.

Теми: повітряна тривогаКривий Рігвибух
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