Второй раз за вечер в Кривом Роге раздавались взрывы

Воздушные силы ВСУ объявили о воздушной тревоге вечером 20 октября в ряде областей Украины, местные власти Кривого Рога сообщили о взрыве в городе. Тревога продолжалась около часа.

Источник: Воздушные силы в Telegram, Глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул

Детали: По состоянию на 23:51, воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях.

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В то же время Александр Вилкул сообщил о взрыве в Кривом Роге.

В 00.13 Воздушные силы сообщили об отбое тревоги во всех областях, кроме Донецкой.

По состоянию на 00.20 по информации Вилкула из-за ракетных и дроновых ударов потерь в Кривом Роге нет: "Предварительно – без потерь. Это главное. Другая информация – уже утром".

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