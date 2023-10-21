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Трампа оштрафували на $5000 за фото співробітниці суду у соцмережі

"Українська правда"Субота, 21 жовтня 2023, 03:39
Трампа оштрафували на $5000 за фото співробітниці суду у соцмережі
Дональд Трамп, фото Politico

У п’ятницю нью-йоркський суддя оштрафував колишнього президента Дональда Трампа на 5000 доларів США за порушення наказу не говорити про співробітників суду – і його двічі попередили про можливе ув’язнення.

Джерело: CNN

Деталі: Трамп опублікував у Truth Social фото співробітниці судді Енгорона. У дописі стверджувалося, що вона була "подругою" лідера більшості в Сенаті Чака Шумера, демократа від Нью-Йорка. Трамп опублікував фото, на якому вони обидва разом.

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Публікація була видалена з Truth Social відразу після того, як суд видав відповідний ордер, але вона не була видалена з веб-сайту кампанії Трампа DonaldJTrump.com.

У суді Енгорон застеріг адвокатів колишнього президента за "кричуще порушення" і припустив, що порушення можуть призвести до "тюремного ув’язнення".

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • У вересні суд Нью-Йорка визнав, що колишній президент США Дональд Трамп міг скоїти шахрайство, пов’язане з перебільшенням своїх статків у фінансовій звітності з метою отримання більших і вигідніших кредитів.
  • У вересні 2022 року генпрокурорка штату Нью-Йорк Летиція Джеймс подала цивільний позов у справі про шахрайство експрезидента США з нерухомістю. 
  • Вона вимагає від суду оголосити постійну заборону для Трампа і його дітей обіймати керівні посади в компаніях штату, там же на п’ять років заборонити їм купувати нерухомість і змусити відповідачів відшкодувати завдані банкам збитки в розмірі 250 мільйонів доларів.
  • Шахрайство є одним із семи звинувачень, які висунула Летиція Джеймс, тож далі суд розглядатиме інші – передусім звинувачення у фальсифікації ділових документів і складання неправдивих фінансових звітів, а також вимогу про відшкодування збитків.
  • Про розслідування щодо бізнес-імперії Трампа стало вперше відомо у 2019 році після того, як The New York Times опублікувало статтю про його шахрайство з податковою звітністю. Відповідно до неї, бізнес Трампа не декларував прибутків і, як наслідок, не платив податки до бюджету штату Нью-Йорк, де зареєстрований.

Теми: ТрампСША
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