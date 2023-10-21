Трампа оштрафували на $5000 за фото співробітниці суду у соцмережі

У п’ятницю нью-йоркський суддя оштрафував колишнього президента Дональда Трампа на 5000 доларів США за порушення наказу не говорити про співробітників суду – і його двічі попередили про можливе ув’язнення.

Джерело: CNN

Деталі: Трамп опублікував у Truth Social фото співробітниці судді Енгорона. У дописі стверджувалося, що вона була "подругою" лідера більшості в Сенаті Чака Шумера, демократа від Нью-Йорка. Трамп опублікував фото, на якому вони обидва разом.

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Публікація була видалена з Truth Social відразу після того, як суд видав відповідний ордер, але вона не була видалена з веб-сайту кампанії Трампа DonaldJTrump.com.

У суді Енгорон застеріг адвокатів колишнього президента за "кричуще порушення" і припустив, що порушення можуть призвести до "тюремного ув’язнення".

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