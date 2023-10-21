Трампа оштрафовали на $5000 за фото сотрудницы суда в соцсети

В пятницу нью-йоркский судья оштрафовал бывшего президента Дональда Трампа на 5000 долларов США за нарушение приказа не говорить о сотрудниках суда - и его дважды предупредили о возможном заключении.

Источник: CNN

Детали: Трамп опубликовал в Truth Social фото сотрудницы судьи Артура Энгорона. В заметке утверждалось, что она была "подругой" лидера большинства в Сенате Чака Шумера, демократа от Нью-Йорка. Трамп опубликовал фото, на котором они оба вместе.

Реклама:

Публикация была удалена с Truth Social сразу после того, как суд выдал соответствующий ордер, но она не была удалена с веб-сайта кампании Трампа DonaldJTrump.com.

В суде Энгорон предостерег адвокатов бывшего президента за "вопиющее нарушение" и предположил, что нарушения могут привести к "тюремному заключению".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ