Трампа оштрафовали на $5000 за фото сотрудницы суда в соцсети
В пятницу нью-йоркский судья оштрафовал бывшего президента Дональда Трампа на 5000 долларов США за нарушение приказа не говорить о сотрудниках суда - и его дважды предупредили о возможном заключении.
Источник: CNN
Детали: Трамп опубликовал в Truth Social фото сотрудницы судьи Артура Энгорона. В заметке утверждалось, что она была "подругой" лидера большинства в Сенате Чака Шумера, демократа от Нью-Йорка. Трамп опубликовал фото, на котором они оба вместе.
Публикация была удалена с Truth Social сразу после того, как суд выдал соответствующий ордер, но она не была удалена с веб-сайта кампании Трампа DonaldJTrump.com.
В суде Энгорон предостерег адвокатов бывшего президента за "вопиющее нарушение" и предположил, что нарушения могут привести к "тюремному заключению".
Предыстория:
- В сентябре суд Нью-Йорка признал, что бывший президент США Дональд Трамп мог совершить мошенничество, связанное с преувеличением своего состояния в финансовой отчетности с целью получения более крупных и более выгодных кредитов.
- В сентябре 2022 года генпрокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс подала гражданский иск по делу о мошенничестве экспрезидента США с недвижимостью.
- Она требует от суда объявить постоянный запрет для Трампа и его детей занимать руководящие должности в компаниях штата, там же на пять лет запретить им покупать недвижимость и заставить ответчиков возместить нанесенный банкам ущерб в размере 250 миллионов долларов.
- Мошенничество является одним из семи обвинений, выдвинутых Летицией Джеймс, поэтому далее суд будет рассматривать другие – прежде всего обвинения в фальсификации деловых документов и составлении ложных финансовых отчетов, а также требование о возмещении ущерба.
- О расследовании бизнес-империи Трампа стало впервые известно в 2019 году после того, как The New York Times опубликовало статью о его мошенничестве с налоговой отчетностью. Согласно ей, бизнес Трампа не декларировал доходы и, как следствие, не платил налоги в бюджет штата Нью-Йорк, где зарегистрирован.