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"Іноді це обов'язково": Буданов пояснив свою участь у боях на передовій

Роман ПетренкоСубота, 21 жовтня 2023, 09:18
Іноді це обов'язково: Буданов пояснив свою участь у боях на передовій
скриншот

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов пояснив, що брав участь у бойових діях, аби підбадьорити українських захисників.

Джерело: Буданов в інтерв’ю Дмитру Комарову

Пряма мова Буданова: "Іноді вона обов'язкова (присутність у боях – ред.).

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Тому що всі ми люди. І всім інколи буває страшно. Іноді знаходжу варіанти, як це зробити (підбадьорити бійців – ред.)".

Деталі: У Буданова запитали, чи виправданий ризик втратити главу розвідки під час бойових дій, він назвав це питання "суто риторичним".

Пряма мова Буданова: "Якщо це дало позитивний результат, значить це було зроблено правильно. Якщо результату позитивного немає, значить були помилки. Переможців не судять".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Буданов брав участь у спецоперації зі звільнення селища Руська Лозова на Харківщині наприкінці квітня 2022 року.

Теми: Будановконтрнаступ
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