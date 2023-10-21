Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Иногда это обязательно": Буданов о своем участии в боях на передовой

Роман ПетренкоСуббота, 21 октября 2023, 09:18
Иногда это обязательно: Буданов о своем участии в боях на передовой
скриншот

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов объяснил, что участвовал в боевых действиях, чтобы подбодрить украинских защитников.

Источник: Буданов в интервью Дмитрию Комарову

Прямая речь Буданова: "Иногда она обязательна (присутствие в боях - ред.).

Реклама:

Потому что все мы люди. И всем иногда бывает страшно. Иногда нахожу варианты, как это сделать (подбодрить бойцов - ред.)".

Детали: У Буданова спросили, оправдан ли риск потерять главу разведки во время боевых действий, он назвал этот вопрос "чисто риторическим".

Прямая речь Буданова: "Если это дало положительный результат, значит это было сделано правильно. Если результата положительного нет, значит были ошибки. Победителей не судят".

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: Буданов участвовал в спецоперации по освобождению поселка Русская Лозовая на Харьковщине в конце апреля 2022 года.

Темы: Будановконтрнаступление
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В президентской кампании Путин не будет делать акцент на войне в Украине – ISW

"Мы имеем огромные успехи на Крымском направлении" – Данилов

исправлено Рада не отменила заочную и вечернюю формы обучения в вузах с 2024-го: что изменится взамен

фотоРоссия попала ракетой по судну Либерии в Одесской области: есть погибший и раненые, в том числе иностранцы

Студенты вуза, где работает Фарион, обратились к правоохранителям

видеоПьяный угнал ВАЗ, не заплатил за бензин на АЗС и, убегая от погони, протаранил авто полиции

Все новости...
Буданов
Буданов рассказал, как перед вторжением заселился с женой в ГУР и говорил ночью с Ермаком
Россияне хотели осуществить контролируемый выброс радиации на оккупированной ЗАЭС – Буданов
Буданов о войне: Мы выбились из графика
Последние новости
07:19
В Испании начали новые учения украинских военных на ЗРК Hawk
06:58
Силы обороны поразили 16 районов скопления врага – сводка
06:48
На оккупированном юге россияне проводят скрытую мобилизацию – сопротивление
05:58
"Хезболла" владеет российскими ракетами, которыми может ударить по кораблям США – Reuters
04:52
Враг бил по Сумщине из артиллерии, сбросил 17 мин
03:58
В президентской кампании Путин не будет делать акцент на войне в Украине – ISW
02:58
Американские истребители атаковали в ответ иранский объект на востоке Сирии – Пентагон
02:18
ОбновленоВ нескольких областях была воздушная тревога из-за ракетной опасности
02:02
Россияне обстреляли центр города на Черниговщине – ОВА
01:44
Израильские спецслужбы заявили о предотвращении теракта "Хезболлы" в Бразилии
Все новости...
Реклама: