"Иногда это обязательно": Буданов о своем участии в боях на передовой

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов объяснил, что участвовал в боевых действиях, чтобы подбодрить украинских защитников.

Источник: Буданов в интервью Дмитрию Комарову

Прямая речь Буданова: "Иногда она обязательна (присутствие в боях - ред.).

Реклама:

Потому что все мы люди. И всем иногда бывает страшно. Иногда нахожу варианты, как это сделать (подбодрить бойцов - ред.)".

Детали: У Буданова спросили, оправдан ли риск потерять главу разведки во время боевых действий, он назвал этот вопрос "чисто риторическим".

Прямая речь Буданова: "Если это дало положительный результат, значит это было сделано правильно. Если результата положительного нет, значит были ошибки. Победителей не судят".

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: Буданов участвовал в спецоперации по освобождению поселка Русская Лозовая на Харьковщине в конце апреля 2022 года.