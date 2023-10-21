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Заяви Путіна про МіГ над Чорним морем спрямовані на внутрішню аудиторію – розвідка Британії

"Європейська правда", "Українська правда"Субота, 21 жовтня 2023, 09:36
Заяви Путіна про МіГ над Чорним морем спрямовані на внутрішню аудиторію – розвідка Британії
МІГ-31 К. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

Розвідувальне співтовариство Міністерства оборони Великої Британії розцінює заяву президента РФ Владіміра Путіна про патрулювання Чорного моря носіями гіперзвукових ракет "Кинджал" як спробу показати російську військову міць.

Джерело: огляд розвідки, "Європейська правда"

Деталі: Як нагадує британська розвідка, Путін під час візиту до Китаю 18 жовтня оголосив, що Росія почне патрулювання винищувачів у східній частині Чорного моря з використанням літаків МіГ-31І, озброєних балістичними ракетами повітряного базування Х-47М2 "Кинджал".

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Тоді російський президент посилався на посилення морської присутності США у східному Середземномор'ї коштом суден із системами озброєнь з оголошеною дальністю дії до 2000 кілометрів.

"Ця заява відповідає типовій російській риториці, спрямованій на внутрішню аудиторію, яка називає Захід агресором, а дії Росії представляє як необхідні для захисту держави", – зазначається в огляді.

Британська розвідка вказує, що Путін окремо підкреслив наявність у МіГ-31 "Кинджалів" та їхніх декларованих можливостей.

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Це "майже напевно" було зроблено як "стратегічне послання", аби показати, що Росія й далі може виробляти та експлуатувати нову зброю попри війну проти України. Водночас "Кинджали" ще фактично перебувають на стадії експлуатаційних випробувань, а їхня ефективність в Україні досі була низькою.

"На папері він ("Кинджал". – Ред.) залишається дуже потужним, здатним досягти гіперзвукових швидкостей і уникати сучасних систем протиповітряної оборони, хоча майже напевно потребує значного вдосконалення в тому, як Росія використовує його для реалізації цього потенціалу", – підсумовує британська розвідка.

Нагадаємо: У Повітряних силах раніше говорили, що погрози Путіна про патрулювання МіГ-31К у Чорному морі можуть бути спрямовані на посилення напруги, але кардинально нічого не змінюють для Сил оборони України.

Теми: Росіяпропагандавійна
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