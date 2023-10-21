Заяви Путіна про МіГ над Чорним морем спрямовані на внутрішню аудиторію – розвідка Британії

Розвідувальне співтовариство Міністерства оборони Великої Британії розцінює заяву президента РФ Владіміра Путіна про патрулювання Чорного моря носіями гіперзвукових ракет "Кинджал" як спробу показати російську військову міць.

Джерело: огляд розвідки, "Європейська правда"

Деталі: Як нагадує британська розвідка, Путін під час візиту до Китаю 18 жовтня оголосив, що Росія почне патрулювання винищувачів у східній частині Чорного моря з використанням літаків МіГ-31І, озброєних балістичними ракетами повітряного базування Х-47М2 "Кинджал".

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Тоді російський президент посилався на посилення морської присутності США у східному Середземномор'ї коштом суден із системами озброєнь з оголошеною дальністю дії до 2000 кілометрів.

"Ця заява відповідає типовій російській риториці, спрямованій на внутрішню аудиторію, яка називає Захід агресором, а дії Росії представляє як необхідні для захисту держави", – зазначається в огляді.

Британська розвідка вказує, що Путін окремо підкреслив наявність у МіГ-31 "Кинджалів" та їхніх декларованих можливостей.

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Це "майже напевно" було зроблено як "стратегічне послання", аби показати, що Росія й далі може виробляти та експлуатувати нову зброю попри війну проти України. Водночас "Кинджали" ще фактично перебувають на стадії експлуатаційних випробувань, а їхня ефективність в Україні досі була низькою.

"На папері він ("Кинджал". – Ред.) залишається дуже потужним, здатним досягти гіперзвукових швидкостей і уникати сучасних систем протиповітряної оборони, хоча майже напевно потребує значного вдосконалення в тому, як Росія використовує його для реалізації цього потенціалу", – підсумовує британська розвідка.

Нагадаємо: У Повітряних силах раніше говорили, що погрози Путіна про патрулювання МіГ-31К у Чорному морі можуть бути спрямовані на посилення напруги, але кардинально нічого не змінюють для Сил оборони України.