Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Повітряних силах прокоментували "Кинджали над Чорним морем": можливо, страшилки РФ для НАТО

Валентина РоманенкоСереда, 18 жовтня 2023, 14:50
У Повітряних силах прокоментували Кинджали над Чорним морем: можливо, страшилки РФ для НАТО
МіГ-31 К. ілюстративне фото Getty Images

Нові погрози президента РФ Володимира Путіна про патрулювання МіГ-31К у Чорному морі, можливо, спрямовані на посилення напруги, але кардинально нічого не змінюють для Сил оборони України.

Джерело: речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Для України нова заява агресора особливо нічого не змінює, Росія і так щодня загрожує нашій країні різноманітними видами озброєння. А заяву схибленого диктатора, хай краще прокоментував би його прес-секретар.

Реклама:

З технічного боку, характеристики аеробалістичної ракети Х-47 "Кинджал" дозволяють Росії запускати її по території України як із північного, так і з східного напрямків, акваторія Чорного моря – це лише ще один напрямок. Водночас російська авіація і так щодня патрулює там повітряний простір, зокрема винищувачами і розвідниками".

Деталі: Водночас, за словами Ігната, можливо, ці погрози Путіна більше спрямовані для країн-НАТО, які потенційно потрапляють в зону ураження "Кинджалів", як чергова "путінська страшилка". Бо ракета Х-47 здатна нести і тактичний ядерний боєзаряд, як і крилаті ракети "Калібр" на російських кораблях у Чорному та Азовському морях, нагадав речник Повітряних сил.

Крім цього країни-партнери ймовірно підніматимуть у повітря свої винищувачі для перехоплення російських МіГів у нейтральному повітряному просторі над Чорним морем.

ВІДЕО ДНЯ

На уточнююче запитання УП, чи все ж потенційні частіші зльоти носіїв "Кинджалів" означатимуть для українців частіші виття сирен, Ігнат наголосив, що, звісно, при надходженні інформації про зліт в повітря МіГ-31К із "Кинджалом", вмикатиметься повітряна тривога.

Теми: Чорне мореПовітряні сили ЗСУвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США заявили про "підвищений ризик" поширення конфлікту на Близькому Сході

відеоНафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ атакували 2 дрони СБУ – джерело

Прикордонники збили російський літак біля Авдіївки

Транзит російського газу Україною припиниться після 2024 року

Президент Ірану: Ізраїль перейшов червоні лінії

відеоНапередодні бою з Усиком Ф'юрі ледь не програв ексчемпіону UFC

Усі новини...
Путін: Літаки з "Кинджалами" патрулюватимуть Чорне море
Путін відреагував на передачу Україні ракет ATACMS
Німеччина надаватиме пріоритет експорту зброї до Ізраїлю — ЗМІ
Росія в районі одного села втратила понад пів сотні одиниць техніки – DeepState
Останні новини
19:09
Росіяни вели безуспішні штурмові дії на кількох напрямках – Генштаб
19:03
На Мальті обговорили проведення установчого Глобального саміту миру
18:46
США заявили про "підвищений ризик" поширення конфлікту на Близькому Сході
18:31
У РФ пригрозили конфіскувати активи ЄС, якщо заморожені кошти передадуть Україні
18:18
відеоУ російській Республіці Комі горять резервуари з нафтою
18:08
відеоНафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ атакували 2 дрони СБУ – джерело
17:53
В Україні вже створено 70 індустріальних парків – Шмигаль
17:45
Росіяни атакували Херсон з артилерії, є постраждалі
17:29
Греція думає створити морський гуманітарний коридор для Гази – ЗМІ
17:24
Умєров із Наєвим обговорили готовність дати відсіч ворогам із півночі
Усі новини...
Реклама: