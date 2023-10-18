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У Повітряних силах прокоментували "Кинджали над Чорним морем": можливо, страшилки РФ для НАТО

Валентина РоманенкоСереда, 18 жовтня 2023, 14:50
У Повітряних силах прокоментували Кинджали над Чорним морем: можливо, страшилки РФ для НАТО
МіГ-31 К. ілюстративне фото Getty Images

Нові погрози президента РФ Володимира Путіна про патрулювання МіГ-31К у Чорному морі, можливо, спрямовані на посилення напруги, але кардинально нічого не змінюють для Сил оборони України.

Джерело: речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Для України нова заява агресора особливо нічого не змінює, Росія і так щодня загрожує нашій країні різноманітними видами озброєння. А заяву схибленого диктатора, хай краще прокоментував би його прес-секретар.

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З технічного боку, характеристики аеробалістичної ракети Х-47 "Кинджал" дозволяють Росії запускати її по території України як із північного, так і з східного напрямків, акваторія Чорного моря – це лише ще один напрямок. Водночас російська авіація і так щодня патрулює там повітряний простір, зокрема винищувачами і розвідниками".

Деталі: Водночас, за словами Ігната, можливо, ці погрози Путіна більше спрямовані для країн-НАТО, які потенційно потрапляють в зону ураження "Кинджалів", як чергова "путінська страшилка". Бо ракета Х-47 здатна нести і тактичний ядерний боєзаряд, як і крилаті ракети "Калібр" на російських кораблях у Чорному та Азовському морях, нагадав речник Повітряних сил.

Крім цього країни-партнери ймовірно підніматимуть у повітря свої винищувачі для перехоплення російських МіГів у нейтральному повітряному просторі над Чорним морем.

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На уточнююче запитання УП, чи все ж потенційні частіші зльоти носіїв "Кинджалів" означатимуть для українців частіші виття сирен, Ігнат наголосив, що, звісно, при надходженні інформації про зліт в повітря МіГ-31К із "Кинджалом", вмикатиметься повітряна тривога.

Теми: Чорне мореПовітряні сили ЗСУвійна
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