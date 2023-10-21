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Заявления Путина о МиГ над Черным морем направлены на внутреннюю аудиторию - разведка Британии

"Европейская правда", "Украинская правда"Суббота, 21 октября 2023, 09:36
Заявления Путина о МиГ над Черным морем направлены на внутреннюю аудиторию - разведка Британии
МИГ-31 К. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

Разведывательное сообщество Министерства обороны Великобритании расценивает заявление президента РФ Владимира Путина о патрулировании Черного моря носителями ниперзвуковых ракет "Кинжал" как попытку показать российскую военную мощь.

Источник: обзор разведки, "Европейская правда"

Детали: Как напоминает британская разведка, Путин во время визита в Китай 18 октября объявил, что Россия начнет патрулирование истребителей в восточной части Черного моря с использованием самолетов МиГ-31И, вооруженных баллистическими ракетами воздушного базирования Х-47М2 "Кинжал".

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Тогда российский президент ссылался на усиление морского присутствия США в восточном Средиземноморье за счет судов с системами вооружений с объявленной дальностью действия до 2000 километров.

"Это заявление соответствует типичной российской риторике, направленной на внутреннюю аудиторию, которая называет Запад агрессором, а действия России представляет как необходимые для защиты государства", – отмечается в обзоре.

Британская разведка указывает, что Путин отдельно подчеркнул наличие у МиГ-31 "Кинжалов" и их декларируемых возможностей.

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Это "почти наверняка" было сделано как "стратегическое послание", чтобы показать, что Россия и дальше может производить и эксплуатировать новое оружие, несмотря на войну против Украины. В то же время "Кинжалы" еще фактически находятся на стадии эксплуатационных испытаний, а их эффективность в Украине до сих пор была низкой.

"На бумаге он ("Кинжал". – Ред.) остается очень мощным, способным достичь гиперзвуковых скоростей и избегать современных систем противовоздушной обороны, хотя почти наверняка требует значительного совершенствования в том, как Россия использует его для реализации этого потенциала", – заключает британская разведка.

Напомним: В Воздушных силах Украины ранее говорили, что угрозы Путина о патрулировании МиГ-31К в Черном море могут быть направлены на усиление напряжения, но кардинально ничего не меняют для Сил обороны Украины.

Темы: Росcияпропагандавойна
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