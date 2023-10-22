Ми зайдемо в Сектор Гази – начальник штабу Армії оборони Ізраїлю

Начальник штабу Армії оборони Ізраїлю Герці Галеві повідомив у суботу командування ЦАХАЛ, що військові розпочнуть операцію з усунення ХАМАС.

Джерело: CNN

Пряма мова Галеві: "Ми зайдемо в Сектор Гази. Ми приступимо до виконання оперативного та професійного завдання зі знищення оперативників та інфраструктури ХАМАС".

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Деталі: Халеві сказав, що коли Армія оборони Ізраїлю увійде в Сектор Гази, вони "зважатимуть" на події, які відбулися 7 жовтня під час атаки ХАМАС, у результаті якої в Ізраїлі загинули щонайменше 1400 людей.

Він додав, що Сектор Гази складний і багатолюдний, але ЦАХАЛ готується.

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