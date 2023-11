Перші вантажівки з гумдопомогою заїхали в Сектор Гази, але іноземців не випустили

Перші двадцять вантажівок із гуманітарною допомогою в'їхали в Cектор Гази у суботу через контрольно-пропускний пункт Рафах на кордоні з Єгиптом.

Джерело: The Times of Israel

Деталі: Повідомляється, що КПП Рафах був знову закритий після того, як через нього проїхали вантажівки єгипетського Червоного Півмісяця, який відповідає за доставку допомоги від різних агентств ООН.

На єгипетській стороні чекали понад 200 вантажівок.

Коли вантажівки з гумдопомогою в’їхали через Рафах, з боку Сектора Гази до КПП кинулися палестинські американці та інші особи з подвійним громадянством, однак їх не пропустили.

Посольства попросили своїх громадян у Газі бути готовими до перетину кордону, але натовпи розчарованих палестинців з американськими, канадськими, німецькими та британськими паспортами марно чекали годинами, принаймні, вже вп'яте на цьому тижні, пише видання.

Гуманітарні організації ООН заявили, що перша колона з 20 вантажівок допомоги, яка прибула до Гази в суботу, є "лише початком".

У спільній заяві агентств, серед яких Всесвітня організація охорони здоров'я, Всесвітня продовольча програма та інші, йдеться про те, що понад 1,6 мільйона людей гостро потребують гуманітарної допомоги.

Тим часом, "Лікарі без кордонів" заявляють, що система охорони здоров'я Гази "на межі колапсу".

Разом з тим, армія оборони Ізраїлю в суботу оприлюднила тепловізійні кадри, на яких видно, як невдалі запуски ракет з Гази падають на територію сектора.

IDF thermal footage shows failed rocket launches from Gaza, landing short in the Strip. According to the IDF, more than 550 rockets have fallen short since Oct. 7. pic.twitter.com/snjY8Y1rTx