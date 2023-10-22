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Мы зайдем в Сектор Газы – начальник штаба Армии обороны Израиля

"Украинская правда"Воскресенье, 22 октября 2023, 00:34
Мы зайдем в Сектор Газы – начальник штаба Армии обороны Израиля
Герцы Галеви, фото Getty Images

Начальник штаба Армии обороны Израиля Герци Галеви сообщил в субботу командованию ЦАХАЛ, что военные начнут операцию по устранению ХАМАС.

Источник: CNN

Прямая речь Галеви: "Мы зайдем в Сектор Газы. Мы приступим к выполнению оперативной и профессиональной задачи по уничтожению оперативников и инфраструктуры ХАМАС".

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Детали: Халеви сказал, что когда Армия обороны Израиля войдет в Сектор Газа, они будут "учитывать" события, которые произошли 7 октября во время атаки ХАМАС, в результате которой в Израиле погибли по меньшей мере 1400 человек.

Он сказал, что Сектор Газа сложный и многолюдный, но ЦАХАЛ готовится.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Первые двадцать грузовиков с гуманитарной помощью въехали в Сектор Газы в субботу через контрольно-пропускной пункт Рафах на границе с Египтом.
  • Посольства попросили своих граждан в Газе быть готовыми к пересечению границы, но толпы разочарованных палестинцев с американскими, канадскими, немецкими и британскими паспортами бесполезно ждали часами, по крайней мере, уже пятый раз на этой неделе.

Темы: Сектор ГазаИзраиль
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