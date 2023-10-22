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Через ракетну атаку на Харківщині семеро людей у вкрай важкому стані – Синєгубов

"Українська правда"Неділя, 22 жовтня 2023, 02:09
Через ракетну атаку на Харківщині семеро людей у вкрай важкому стані – Синєгубов
ФОТО З МІСЦЯ РАКЕТНОГО УДАРУ У ХАРКОВІ, NAKIPELO.UA

Усі 6 загиблих та 14 постраждалих внаслідок удару окупантів - це працівники підприємства, які перебували всередині терміналу "Нової пошти". Серед постраждалих 7 чоловіків у тяжкому стані, лікарі борються за їхні життя.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, Синєгубов в ефірі "Єдиних новин"

Деталі: Постраждалі від удару окупантів віком від 19 до 42 років. Вони отримали осколкові поранення та вибухові травми. 

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Серед ушпиталених 7 людей перебувають  у стані середньої тяжкості. Ще 7 чоловіків - у тяжкому стані, лікарі борються за їхні життя та надають всю необхідну допомогу. 

На місці триває розбір завалів. За попередніми даними, ворог вдарив ракетами комплексу С-300.

Пряма мова Синєгубова: "Всі люди, які поранені і загинули, є працівниками цього підприємства. Вони під час удару знаходилися безпосередньо в середині терміналу.

ВІДЕО ДНЯ

Наразі працює Державна служба надзвичайних ситуацій та швидка допомога, окільки наслідки ще усуваються, розбір завалів триває. Тому дані щодо загиблих і поранених можуть бути не остаточними.

Фактично це акт тероризму, оскільки це мирне, цивільне підприємство, яке немає жодного відношення до військового сектора".

Харківське видання
Фото з місця ракетного удару харківського видання "Накипіло"
 
Фото з місця ракетного удару харківського видання "Накипіло"
Фото з місця ракетного удару харківського видання
Фото з місця ракетного удару харківського видання "Накипіло"

Передісторія:

  • У суботу російська ракета влучила в термінал "Нової пошти" на Харківщині, відомо про 6 загиблих і 14 поранених.
  • Ворожа ракета влучила у Харківський інноваційний термінал "Нової пошти": у працівників, які там перебували, не було шансу встигнути добігти до укриття, бо сирена пролунала за секунду до вибуху. 
  • Раніше у суботу ввечері голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов повідомили, що російські війська завдають ракетних ударів по обласному центру.

Теми: Харківракетний ударХарківська область
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