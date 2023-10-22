Через ракетну атаку на Харківщині семеро людей у вкрай важкому стані – Синєгубов
Усі 6 загиблих та 14 постраждалих внаслідок удару окупантів - це працівники підприємства, які перебували всередині терміналу "Нової пошти". Серед постраждалих 7 чоловіків у тяжкому стані, лікарі борються за їхні життя.
Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, Синєгубов в ефірі "Єдиних новин"
Деталі: Постраждалі від удару окупантів віком від 19 до 42 років. Вони отримали осколкові поранення та вибухові травми.
Серед ушпиталених 7 людей перебувають у стані середньої тяжкості. Ще 7 чоловіків - у тяжкому стані, лікарі борються за їхні життя та надають всю необхідну допомогу.
На місці триває розбір завалів. За попередніми даними, ворог вдарив ракетами комплексу С-300.
Пряма мова Синєгубова: "Всі люди, які поранені і загинули, є працівниками цього підприємства. Вони під час удару знаходилися безпосередньо в середині терміналу.
Наразі працює Державна служба надзвичайних ситуацій та швидка допомога, окільки наслідки ще усуваються, розбір завалів триває. Тому дані щодо загиблих і поранених можуть бути не остаточними.
Фактично це акт тероризму, оскільки це мирне, цивільне підприємство, яке немає жодного відношення до військового сектора".
Передісторія:
- У суботу російська ракета влучила в термінал "Нової пошти" на Харківщині, відомо про 6 загиблих і 14 поранених.
- Ворожа ракета влучила у Харківський інноваційний термінал "Нової пошти": у працівників, які там перебували, не було шансу встигнути добігти до укриття, бо сирена пролунала за секунду до вибуху.
- Раніше у суботу ввечері голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов повідомили, що російські війська завдають ракетних ударів по обласному центру.