Через ракетну атаку на Харківщині семеро людей у вкрай важкому стані – Синєгубов

ФОТО З МІСЦЯ РАКЕТНОГО УДАРУ У ХАРКОВІ, NAKIPELO.UA

Усі 6 загиблих та 14 постраждалих внаслідок удару окупантів - це працівники підприємства, які перебували всередині терміналу "Нової пошти". Серед постраждалих 7 чоловіків у тяжкому стані, лікарі борються за їхні життя.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, Синєгубов в ефірі "Єдиних новин"

Деталі: Постраждалі від удару окупантів віком від 19 до 42 років. Вони отримали осколкові поранення та вибухові травми.

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Серед ушпиталених 7 людей перебувають у стані середньої тяжкості. Ще 7 чоловіків - у тяжкому стані, лікарі борються за їхні життя та надають всю необхідну допомогу.

На місці триває розбір завалів. За попередніми даними, ворог вдарив ракетами комплексу С-300.

Пряма мова Синєгубова: "Всі люди, які поранені і загинули, є працівниками цього підприємства. Вони під час удару знаходилися безпосередньо в середині терміналу.

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Наразі працює Державна служба надзвичайних ситуацій та швидка допомога, окільки наслідки ще усуваються, розбір завалів триває. Тому дані щодо загиблих і поранених можуть бути не остаточними.

Фактично це акт тероризму, оскільки це мирне, цивільне підприємство, яке немає жодного відношення до військового сектора".

Фото з місця ракетного удару харківського видання "Накипіло"

Фото з місця ракетного удару харківського видання "Накипіло"

Фото з місця ракетного удару харківського видання "Накипіло"

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