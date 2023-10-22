Из-за ракетной атаки на Харьковщине семь человек в крайне тяжелом состоянии – Синегубов

Все 6 погибших и 14 пострадавших в результате удара оккупантов - это работники предприятия, которые находились внутри терминала "Новой почты". Среди пострадавших 7 мужчин в тяжелом состоянии, врачи борются за их жизни.

Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram, Синегубов в эфире "Единых новостей"

Детали: Пострадавшие от удара оккупантов в возрасте от 19 до 42 лет. Они получили осколочные ранения и взрывные травмы.

Реклама:

Среди госпитализированных 7 человек находятся в состоянии средней тяжести. Еще 7 мужчин - в тяжелом состоянии, врачи борются за их жизни и оказывают всю необходимую помощь.

На месте продолжается разбор завалов. По предварительным данным, враг ударил ракетами комплекса С-300.

Прямая речь Синегубова: "Все люди, которые ранены и погибли, являются работниками этого предприятия. Они во время удара находились непосредственно в середине терминала.

ВИДЕО ДНЯ

Сейчас работает Государственная служба чрезвычайных ситуаций и скорая помощь, поскольку последствия еще устраняются, разбор завалов продолжается. Поэтому данные о погибших и раненых могут быть не окончательными.

Фактически это акт терроризма, поскольку это мирное, гражданское предприятие, которое не имеет никакого отношения к военному сектору".

Фото с места ракетного удара харьковского издания "Накипило"

Фото с места ракетного удара харьковского издания "Накипило"

Фото с места ракетного удара харьковского издания "Накипило"

Предыстория: