Из-за ракетной атаки на Харьковщине семь человек в крайне тяжелом состоянии – Синегубов
Все 6 погибших и 14 пострадавших в результате удара оккупантов - это работники предприятия, которые находились внутри терминала "Новой почты". Среди пострадавших 7 мужчин в тяжелом состоянии, врачи борются за их жизни.
Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram, Синегубов в эфире "Единых новостей"
Детали: Пострадавшие от удара оккупантов в возрасте от 19 до 42 лет. Они получили осколочные ранения и взрывные травмы.
Среди госпитализированных 7 человек находятся в состоянии средней тяжести. Еще 7 мужчин - в тяжелом состоянии, врачи борются за их жизни и оказывают всю необходимую помощь.
На месте продолжается разбор завалов. По предварительным данным, враг ударил ракетами комплекса С-300.
Прямая речь Синегубова: "Все люди, которые ранены и погибли, являются работниками этого предприятия. Они во время удара находились непосредственно в середине терминала.
Сейчас работает Государственная служба чрезвычайных ситуаций и скорая помощь, поскольку последствия еще устраняются, разбор завалов продолжается. Поэтому данные о погибших и раненых могут быть не окончательными.
Фактически это акт терроризма, поскольку это мирное, гражданское предприятие, которое не имеет никакого отношения к военному сектору".
Предыстория:
- В субботу российская ракета попала в терминал "Новой почты" на Харьковщине, известно о 6 погибших и 14 раненых.
- Вражеская ракета попала в Харьковский инновационный терминал "Новой почты": у работников, которые там находились, не было шанса успеть добежать до укрытия, потому что сирена прозвучала за секунду до взрыва.
- Ранее в субботу вечером председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов сообщили, что российские войска наносят ракетные удары по областному центру.