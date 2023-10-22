Зросла кількість поранених внаслідок ракетного удару на Харківщині – поліція

Кількість поранених внаслідок ракетного удару по терміналу "Нової пошти" збільшилась до 16 людей.

Джерело: пресслужба поліції Харківської області

Деталі: Слідчі, криміналісти, вибухотехніки продовжують працювати на місці влучання російської ракети.

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Поліція уточнила, що удар був по селу Коротич на Харківщині.

Станом на 02:30 відомо, що на території терміналу перебувало 22 особи, з них 6 осіб загинули та 16 поранені.

Фахівці вибухотехнічної управління вилучили уламки ракети С-300. Слідчі разом з криміналістами і судмедексперти проводять огляд тіл загиблих.

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За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

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