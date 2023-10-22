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Зросла кількість поранених внаслідок ракетного удару на Харківщині – поліція

"Українська правда"Неділя, 22 жовтня 2023, 03:31
Зросла кількість поранених внаслідок ракетного удару на Харківщині – поліція
Місце ракетного удару, фото Поліції Харківської області

Кількість поранених внаслідок ракетного удару по терміналу "Нової пошти" збільшилась до 16 людей.

Джерело: пресслужба поліції Харківської області

Деталі: Слідчі, криміналісти, вибухотехніки продовжують працювати на місці влучання російської ракети. 

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Поліція уточнила, що удар був по селу Коротич на Харківщині.

Станом на 02:30 відомо, що на території терміналу перебувало 22 особи, з них 6 осіб загинули та 16 поранені. 

Фахівці вибухотехнічної управління вилучили уламки ракети С-300. Слідчі разом з криміналістами і судмедексперти проводять огляд тіл загиблих. 

ВІДЕО ДНЯ

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Передісторія:

  • У суботу російська ракета влучила в термінал "Нової пошти" на Харківщині, відомо про 6 загиблих і 14 поранених.
  • Ворожа ракета влучила у Харківський інноваційний термінал "Нової пошти": у працівників, які там перебували, не було шансу встигнути добігти до укриття, бо сирена пролунала за секунду до вибуху. 
  • Раніше у суботу ввечері голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов повідомили, що російські війська завдають ракетних ударів по обласному центру.

Теми: ХарківХарківська областьракетний удар
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