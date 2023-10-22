Зросла кількість поранених внаслідок ракетного удару на Харківщині – поліція
Неділя, 22 жовтня 2023, 03:31
Кількість поранених внаслідок ракетного удару по терміналу "Нової пошти" збільшилась до 16 людей.
Джерело: пресслужба поліції Харківської області
Деталі: Слідчі, криміналісти, вибухотехніки продовжують працювати на місці влучання російської ракети.
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Поліція уточнила, що удар був по селу Коротич на Харківщині.
Станом на 02:30 відомо, що на території терміналу перебувало 22 особи, з них 6 осіб загинули та 16 поранені.
Фахівці вибухотехнічної управління вилучили уламки ракети С-300. Слідчі разом з криміналістами і судмедексперти проводять огляд тіл загиблих.
ВІДЕО ДНЯ
За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.
Передісторія:
- У суботу російська ракета влучила в термінал "Нової пошти" на Харківщині, відомо про 6 загиблих і 14 поранених.
- Ворожа ракета влучила у Харківський інноваційний термінал "Нової пошти": у працівників, які там перебували, не було шансу встигнути добігти до укриття, бо сирена пролунала за секунду до вибуху.
- Раніше у суботу ввечері голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов повідомили, що російські війська завдають ракетних ударів по обласному центру.