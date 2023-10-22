Выросло количество раненых в результате ракетного удара на Харьковщине – полиция
Воскресенье, 22 октября 2023, 03:31
Количество раненых в результате ракетного удара по терминалу "Новой почты" увеличилось до 16 человек.
Источник: пресс-служба полиции Харьковской области
Детали: Следователи, криминалисты, взрывотехники продолжают работать на месте попадания российской ракеты.
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Полиция уточнила, что удар был по селу Коротич на Харьковщине.
По состоянию на 02:30 известно, что на территории терминала находилось 22 человека, из них 6 человек погибли и 16 ранены.
Специалисты взрывотехнического управления изъяли обломки ракеты С-300. Следователи вместе с криминалистами и судмедэксперты проводят осмотр тел погибших.
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По факту нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.
Предыстория:
- В субботу российская ракета попала в терминал "Новой почты" на Харьковщине, известно о 6 погибших и 14 раненых.
- Вражеская ракета попала в Харьковский инновационный терминал "Новой почты": у работников, которые там находились, не было шанса успеть добежать до укрытия, потому что сирена прозвучала за секунду до взрыва.
- Ранее в субботу вечером председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов сообщили, что российские войска наносят ракетные удары по областному центру.