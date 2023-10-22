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Выросло количество раненых в результате ракетного удара на Харьковщине – полиция 

"Украинская правда"Воскресенье, 22 октября 2023, 03:31
Выросло количество раненых в результате ракетного удара на Харьковщине – полиция 
Место ракетного удара, фото Полиции Харьковской области

Количество раненых в результате ракетного удара по терминалу "Новой почты" увеличилось до 16 человек.

Источник: пресс-служба полиции Харьковской области

Детали: Следователи, криминалисты, взрывотехники продолжают работать на месте попадания российской ракеты. 

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Полиция уточнила, что удар был по селу Коротич на Харьковщине.

По состоянию на 02:30 известно, что на территории терминала находилось 22 человека, из них 6 человек погибли и 16 ранены. 

Специалисты взрывотехнического управления изъяли обломки ракеты С-300. Следователи вместе с криминалистами и судмедэксперты проводят осмотр тел погибших. 

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По факту нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

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Темы: ХарьковХарьковская областьракетный удар
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