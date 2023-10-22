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Кількість убитих і поранених російських військових сягає майже 300 тисяч - розвідка Британії

"Європейська правда", "Українська правда"Неділя, 22 жовтня 2023, 11:11
Кількість убитих і поранених російських військових сягає майже 300 тисяч - розвідка Британії
фото: getty

Британська розвідка оцінила, що втрати Росії загиблими і важкопораненими складають до 190 тисяч військових, а з урахуванням поранених, які здатні повернутись на поле бою після одужання – до 290 тисяч осіб.

Джерело: огляд Міноборони Британії, "Європейська правда"

Деталі: У відомстві зауважили, що, згідно з даними Міноборони України, нещодавні російські атаки на Авдіївку призвели до збільшення на 90% кількості російських втрат.

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З лютого 2022 року Росія значно збільшила свою військову присутність в Україні, інтенсифікувавши вербування за допомогою фінансових стимулів та часткової мобілізації, проведеної восени 2022 року.

Таке збільшення особового складу є основним фактором, що забезпечує здатність Росії як захищати утримувану територію, так і здійснювати затратні наступальні операції.

Британські аналітики оцінюють, що, ймовірно, з початку повномасштабного вторгнення Росія зазнала 150 -190 тисяч постійних втрат – мова про загиблих і важкопоранених.

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Загальна цифра російських утрат з урахуванням тих, хто одужає і може повернутися на поле бою, становить близько 240 – 290 тисяч осіб.

Розвідка підкреслює, що ця цифра не включає групу Вагнера та їхні батальйони в’язнів, які воювали в Бахмуті.

Довідково: Український Генштаб повідомляє про понад 290 тисяч лише вбитих окупантів. Кількість поранених невідома.

Нагадаємо: Раніше британська розвідка стверджувала, що Росія втратила щонайменше половину своїх повітряно-десантних військ під час загарбницької війни проти Україн, що відповідає цифрі у 15 тисяч.

За даними американських посадовців, загальна кількість поранених і вбитих військових з боку України та Росії за понад півтора року повномасштабної війни оцінюється в майже 500 тисяч, більшість – росіяни.

Теми: Росіявійна
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