Количество убитых и раненых российских военных почти 300 тысяч – разведка Британии

Британская разведка оценила, что потери России погибшими и тяжелоранеными составляют до 190 тысяч военных, а с учетом раненых, которые способны вернуться на поле боя после выздоровления – до 290 тысяч человек.

Источник: обзор Минобороны Великобритании,"Европейская правда"

Детали: В ведомстве отметили, что, согласно данным Минобороны Украины, недавние российские атаки на Авдеевку привели к увеличению на 90% количества российских потерь.

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С февраля 2022 года Россия значительно увеличила свое военное присутствие в Украине, интенсифицировав вербовку с помощью финансовых стимулов и частичной мобилизации, проведенной осенью 2022 года.

Такое увеличение личного состава является основным фактором, обеспечивающим способность России как защищать удерживаемую территорию, так и осуществлять затратные наступательные операции.

Британские аналитики оценивают, что, вероятно, с начала полномасштабного вторжения Россия понесла 150 -190 тысяч постоянных потерь – речь о погибших и тяжелораненых.

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Общая цифра российских потерь с учетом тех, кто выздоровеет и может вернуться на поле боя, составляет около 240 – 290 тысяч человек.

Разведка подчеркивает, что эта цифра не включает группу Вагнера и их батальоны заключенных, которые воевали в Бахмуте.

Справка: Украинский Генштаб сообщает о более 290 тысяч только убитых оккупантов. Количество раненых неизвестно.

Напомним: Ранее британская разведка утверждала, что Россия потеряла не менее половины своих воздушно-десантных войск во время захватнической войны против Украины, что соответствует цифре в 15 тысяч человек.

По данным американских чиновников, общее количество раненых и убитых военных со стороны Украины и России за более чем полтора года полномасштабной войны оценивается в почти 500 тысяч, большинство – россияне.